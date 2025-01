Caiazza, Agente Allianz: “Salute, futuro ed eventi estremi? Ecco come ‘comprare’ la tranquillità”

Le assicurazioni, un tema vasto su cui è essenziale informarsi attraverso i professionisti del settore per esplorare gli strumenti che possono venire in soccorso di ciascuno in caso di difficoltà di vario tipo: ne parliamo con il dott. Fabrizio Caiazza, Agente Principale Allianz S.p.a. a Torre del Greco.

Fabrizio Caiazza: “Un’assicurazione per “comprare” tranquillità”

Quando si parla di assicurazione la mente vola immediatamente ad un balzello obbligatorio come l’RC Auto oppure ai casi estremi come la polizza vita: ma il mondo della tutela è molto di più ed è presente nel nostro quotidiano in chiave positiva.

Lo sa bene il dott. Fabrizio Caiazza, Agente Principale Allianz S.p.a. sul territorio di Torre del Greco, che con l’Agenzia La Ginestra di via Nazionale 542 da anni è garante della tranquillità di migliaia di famiglie, imprese e professionisti.

Il dott. Caiazza con lo staff dell’agenzia Allianz La Ginestra

“Il nostro lavoro non consiste nel ‘vendere’ un prodotto”, spiega Caiazza, “ma nel valutare insieme alle persone eventuali rischi cui è sottoposto egli stesso o la sua azienda. Tra questi c’è il rischio di perdere la propria capacità di generare reddito, oppure di veder peggiorato il proprio tenore di vita con il pensionamento”.

Pensione integrativa: “Necessario colmare il gap tra il tenore di vita attuale e quello futuro”

Un esempio perfetto è proprio quello della pensione integrativa: “Il nostro compito, da professionisti, è quello di rappresentare dei dati oggettivi e mettere in condizione le persone di poter scegliere in maniera consapevole”.

“È oggettivo che, alla fine della propria carriera lavorativa, una persona percepirà un assegno di pensione mensile generalmente inferiore al proprio guadagno attuale – spiega – Ma di quanto? Ed in quanti lo sanno? Con la consulenza dell’agente, la persona verifica la propria busta arancione sul sito INPS e fa una valutazione approssimativa della propria pensione: se oggi guadagna 1.000 domani può guadagnare 600. C’è un gap che si traduce in un declino delle possibilità di spesa e questa differenza può essere coperta con un piano di pensione integrativa: ecco che il cliente è cosciente e decide di proteggere oggi il proprio tenore di vita futuro”.

L’importanza della consulenza nel mondo assicurativo: “Prendere coscienza dei rischi, poi decidere consapevolmente”

Eventi estremi: “La finanza pubblica non riesce a sopperire, è un dato di fatto”

Un altro caso è quello della protezione da eventi “catastrofali” come frane, inondazioni o terremoti. Il cosiddetto “Decreto Milleproroghe” ha stabilito, infatti, che entro il 31 Marzo 2025 le imprese dovranno stipulare una polizza assicurativa per i danni causati da tali eventi.

“Si tratta di un obbligo già esistente in altri paesi europei, volto a fronteggiare i crescenti problemi causati, direttamente o indirettamente, da fenomeni meteorologici sempre più estremi e frequenti – quindi alluvioni, esondazioni, inondazioni – ma anche frane e terremoti”, spiega il dott. Fabrizio Caiazza.

“Non proteggiamo ‘muri’, ma la capacità di generare reddito”

Il dato di fatto è che la spesa pubblica non è in grado di fronteggiare gli effetti economici negativi di questi fenomeni che sono veramente gravi – spiega – quindi lo Stato ha deciso di imporre la stipula di una polizza di copertura le imprese”.

“Le modalità attuative ed operative saranno dettagliate da un futuro Decreto Ministeriale ma la strada intrapresa è chiara: le aziende dovranno avere una copertura assicurativa che tuteli i beni materiali, strumentali ed ovviamente gli immobili”.

“Se ci riflettiamo non si tratta di assicurare dei ‘muri’ o degli oggetti, ma la capacità di quell’azienda di generare un reddito“, spiega Caiazza.

Polizze per eventi catastrofali: penalità per chi non si adegua

“Le imprese che non si adegueranno si vedranno limitate nelle loro possibilità di accedere a contributi, agevolazioni pubbliche di carattere finanziario e sovvenzioni: si tratta di linfa vitale per le realtà produttive. Per questo invito ad informarsi, a valutare attentamente con i professionisti i valori da assicurare e i massimali”.

Il dott. Fabrizio Caiazza nel proprio uffici di via Nazionale 542 a Torre del Greco

Non accolgo mai con particolare piacere tali “obblighi” dettati del legislatore ma sono per una presa di consapevolezza circa i rischi e le perdite patrimoniali che tali fenomeni possano causare. In tal senso, quindi, invito anche i privati cittadini a riflettere circa l’opportunità di proteggere dai rischi catastrofali – ormai reali da anni – i propri investimenti, la propria casa, i propri beni”.

Assicurazione sanitaria: “Il servizio è addirittura più prezioso del ristoro economico”

Ma una polizza assicurativa non è soltanto una cassaforte per ottenere un ristoro economico in caso di sinistro: si tratta anche di uno strumento che fornisce supporto e consulenza quando ce n’è bisogno.

“Pensiamo alla sanità: esiste in Italia un ‘pilastro’ pubblico. Ma è evidente che ci sono delle carenze ed in caso di urgenza non posso attendere 3 mesi per un esame, quindi esiste il supporto della sanità privata”, aggiunge Caiazza.

“Ebbene, una polizza sanitaria è in grado non solo di sopperire ai costi di questo tipo di assistenza ma anche di indirizzare l’assicurato presso le strutture più idonee per quello specifico esame, fornire dei check-up periodici completi ed una serie di altri vantaggi”.

Le polizze viaggi: “L’assistenza di Allianz anche dove non conosco la lingua”

Un’assistenza che si concretizza non solo in Italia ma anche all’estero: “Pensiamo, ad esempio, alle polizze viaggi: sia che ci si sposti per lavoro o per piacere, si tratta comunque di un investimento di tempo e soldi in un contesto territoriale che non è il nostro, dove possiamo avere difficoltà con la lingua o con l’orientamento in vari casi, dal piccolo incidente al malore”.

“Con la tutela assicurativa si ottiene il vantaggio dell’assistenza, il supporto di un’apposita app, la compagnia indirizza verso le strutture che possono risolvere il problema e così via: servizi qualitativi che si rivelano addirittura più importanti del ristoro economico, che comunque arriverà successivamente”.

“Per tutto quanto esposto – e si tratta solo di alcuni possibili esempi – possiamo dire che stipulare un’assicurazione è un modo per ‘acquistare’ tranquillità. In cambio di un premio generalmente minimo rispetto al beneficio, la compagnia assorbe il mio rischio ed in più mi offre una serie di servizi accessori”.

Dott. Fabrizio Caiazza, Agenzia Allianz La Ginestra: le info

L’Agenzia Principale Allianz La Ginestra si trova a Torre del Greco in via Nazionale 542, zona S. Maria la Bruna.

Telefono: 081 362 5020

Facebook: Fabrizio Caiazza – Allianz La Ginestra

Sito Web: laginestrasas.it