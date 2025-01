Turris, il baby Iuliano vicinissimo al Napoli: gli ultimi aggiornamenti

Avventura al capolinea per il portiere Simone Iuliano, il Napoli entra in trattativa con la Turris per portarlo in Primavera

E’ quasi al capolinea l’esperienza di Simone Iuliano alla Turris. Il portiere classe 2007 è in procinto di passare al Napoli per poi concludere la sua stagione nella primavera azzurra, che disputa la Primavera 2 italiana.

Il portiere ritornato titolare in prima squadra nel derby contro la Casertana di lunedì scorso ha sfornato una super prestazione, diventando il migliore in campo dei suoi. Prestazione che ha colpito anche i vari osservatori della squadra azzurra presenti all’Amerigo Liguori per la partita.

Iuliano ai saluti, il Napoli tenta l’affondo decisivo per soffiarlo alla Turris

Una trattativa “lampo” quella tra Iuliano e il Napoli che ha gradito e non poco l’interessamento del club azzurro, accettando subito la proposta. In via di definizione anche i vari accordi con la Turris. Che dunque potrebbe perdere un altro portiere dopo l’addio di Marcone che ha accettato la proposta del Parma una settimana fa.

In casa corallina rimarrebbe solo Fallani, che non ha convinto contro il Latina, autore di tanti errori e di qualche incertezza di troppo che ha reso il risultato finale più rotondo. Complice anche il blocco mercato, sarà una scelta obbligata, salvo cambio scenari, dando fiducia a qualche baby della Primavera.

Uno scenario sempre più desolante in casa Turris, anche Stefano Esempio e Luca Giannone con la valigia pronta in direzione Casertana. Le parti anche qui sono al lavoro, fitti i colloqui nel post partita di lunedì sera con il trequartista che ritornerebbe a Caserta (dove ha giocato per un anno e mezzo). Saranno dunque ultimi giorni di mercato molto intensi, solo in uscita, visto che il blocco del mercato in entrata continuerà (salvo clamorose eccezioni, quasi impossibili) fino al termine delle trattative invernali.