La Turris annuncia: “Accordo con un importante sponsor non locale”

“La S.S. TURRIS CALCIO s.r.l. comunica di aver raggiunto un accordo con un nuovo importante sponsor, non locale. Questo accordo consente di avere una maggiore serenità per l’azienda e contribuirà, in maniera significativa, alla prosecuzione del campionato fino a fine stagione. Nei prossimi giorni lo sponsor verrà presentato al pubblico”.

È quanto si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club attraverso i propri canali social. Un annuncio inaspettato che riaccende una flebile fiammella di speranza sul futuro dei corallini, a pochi giorni dalla decisiva scadenza federale del 16 febbraio.

Ogni considerazione è rimandata a quella data. Oltre, non si potrà più andare.