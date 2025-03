UFFICIALE/ La Turris di Capriola è morta: arriva l’esclusione dal campionato di Serie C

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato la Turris Calcio (Girone C di Serie C) con l’esclusione dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile.

UFFICIALE/ Turris esclusa dal campionato di Serie C

La società era stata deferita lo scorso 5 marzo a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Questo il comunicato ufficiale:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:- per il sig. Antonio Piedepalumbo, anni 3 (tre) di inibizione;- per la società SS Turris Calcio Srl, esclusione dall’attuale campionato di competenza, nonché punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile. Così deciso nella Camera di consiglio del 12 marzo 2025”.