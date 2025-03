Verso i Quattro Altari, il comune cerca artisti per i bozzetti: ecco come partecipare

Quattro Altari, mano ai bozzetti: il comune di Torre del Greco pubblica il bando che invita gli artisti ad inviare le opere che saranno selezionate per essere riprodotte su altari e tappeti.

Festa dei Quattro Altari, il bando per i bozzetti

Pubblicato in albo pretorio del comune di Torre del Greco l’avviso pubblico per concorso di idee finalizzato alla realizzazione di 4 altari pittorici e 4 tappeti artistici in occasione della Festa dei Quattro Altari 2025.

Gli artisti che intendono partecipare sono chiamati ad inviare le proprie idee riprodotte su bozzetto in scala 1:25: c’è tempo fino alle ore 15:00 del 7 aprile 2025.

La festa nell’anno giubilare: “Eucarestia, pane della speranza”

La festa, quest’anno in programma nei giorni 27,28 e 29 giugno, torna nella sua collocazione storica corrispondente alla settimana successiva al Corpus Domini: assume pertanto ancor più importanza il senso religioso dell'”uttava” di Torre del Greco.

Il tema individuato, cui dovranno ispirarsi le opere, è infatti: “Eucarestia, pane della speranza, grembo di una nuova umanità”. La celebrazione, come si legge nel testo del bando, “si colloca anch’essa all’interno del Giubileo che la Chiesa sta vivendo. Il tema scelto dal presbiterio torrese ci fa guardare al dono dell’Eucaristia come pane che alimenta, lungo il cammino della vita, la virtù della speranza, su cui è imperniato tutto l’anno santo”.

“Nutrire la speranza significa alimentare la carità, per cui l’amore all’Eucaristia ci spinge all’apertura concreta verso gli altri, e diventa grembo di una nuova umanità. Infatti, l’Eucaristia toglie la fame di cose materiali e accende il desiderio di servire, ci solleva dalla nostra comoda sedentarietà e ci ricorda che non siamo solo bocche da sfamare, ma anche mani per sfamare il prossimo”.

Quattro Altari, il bando sul sito del comune

Gli artisti che intendono partecipare dovranno inviare istanza di partecipazione a mezzo Pec o in busta chiusa all’Ufficio Protocollo entro il 7 aprile, insieme alla scheda curriculare ed ovviamente al bozzetto dell’opera.

Una commissione successivamente nominata valuterà i lavori tenendo conto sia dell’esperienza dell’artista nelle arti figurative, sia specificamente nella produzione di elaborati di grandi dimensioni con le tecniche necessarie a produrre altari e tappeti. Il giudizio sui bozzetti terrà invece conto dell’attinenza al tema, originalità, impatto visivo e concezione prospettica dell’opera. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito del comune di Torre del Greco.