Moby Prince, a 34 anni dalla tragedia Torre del Greco dedica una targa alle sue vittime

Una targa in memoria del disastro Moby Prince: la città di Torre del Greco ricorda con un’iscrizione a via Calastro i cinque concittadini che persero la vita nell’incidente.

Una targa per le vittime della Moby Prince

Sarà posizionata in una delle aiuole di via Calastro, davanti al mare ed al porto di Torre del Greco. Quel mare che costò la vita a 140 persone in quel maledetto 10 aprile 1991, quando a Livorno si verificò uno tra i più grandi disastri marittimi della storia italiana.

Sono passati 34 anni da quando il traghetto Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo entrarono in collisione: lo scontro causò un violento incendio alimentato dal rilascio di petrolio nel quale persero la vita 140 persone tra passeggeri del traghetto e membri dell’equipaggio: si salvò solo una persona.

Tra le numerose vittime del traghetto Moby Prince, erano presenti anche cinque concittadini di Torre

del Greco.

Una vicenda con troppi lati oscuri

Il più “anziano”, Vincenzo Paino, aveva 33 anni, il più giovane si chiamava Ciro Frulio e ne aveva appena 18: tutti figli della città del corallo, oggi secondo comparto marittimo d’Italia.

In quegli anni, ancora più di oggi, il mare era l’unica via per costruirsi un futuro per molti giovanissimi torresi. Quel futuro che, a causa di un incidente sul quale la verità completa non è ancora emersa dopo tre decenni è stato negato a quei ragazzi.

Nel 2022, infatti, la Commissione parlamentare d’inchiesta ha evidenziato gravi negligenze nelle indagini iniziali e l’occultamento di prove. Il caso resta aperto e continua a sollevare dubbi su responsabilità e dinamiche.

Torre ricorda le vittime Moby Prince, il testo della targa

Questo il testo che sarà riportato sulla targa commemorativa, voluta dall’amministrazione comunale guidata da Luigi Mennella su impulso dell’assessore Laura Vitiello: “Ad imperitura memoria delle vittime della tragedia della nave “Moby Prince”, il Comune di Torre del Greco ricorda i suoi concittadini: Ciro Cirillo, di anni 25; Domenico Cervini, di anni 21; Ciro Frulio, di anni 18; Vincenzo Paino, di anni 33; Ciro Vitiello, di anni 31”.

La delibera di giunta, datata 19 marzo, potrebbe consentire l’installazione della targa in tempo utile per l’anniversario della tragedia, 10 aprile prossimo.