Quattro Altari, la festa a Torre parte dai banchi di scuola: primo incontro tra i referenti

Scuole protagoniste della Festa dei Quattro Altari: saranno gli istituti ad aprire, anzi, ad anticipare l’edizione 2025 dell’“uttava”.

Le scuole apriranno la Festa dei Quattro Altari 2025

L’edizione 2025 della storica Festa dei Quattro Altari a Torre del Greco avrà un inizio inedito e profondamente simbolico: a dare il via alle celebrazioni saranno infatti gli studenti delle scuole cittadine.

La notizia è stata ufficializzata durante un incontro istituzionale tenutosi giovedì 3 aprile nella ex sala stampa di Palazzo Baronale, alla presenza del sindaco Luigi Mennella, dell’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino, del dirigente dell’ufficio Cultura Gaetano Camarda, della referente Valentina Sabbarese e della nuova direttrice artistica della festa, Patrizia Porzio.

Le scuole saranno dunque le protagoniste di una due giorni di eventi, in programma per sabato 24 e domenica 25 maggio 2025, che anticiperà la festa vera e propria, prevista dal 27 al 29 giugno. Un’occasione unica per valorizzare il ruolo fondamentale della scuola nella trasmissione delle tradizioni culturali e religiose della città.

Un fil rouge tra Quattro Altari e Giubileo

“È un piacere – ha dichiarato il sindaco Mennella – che siano ancora una volta gli istituti scolastici a inaugurare le celebrazioni. Rappresentano un’eccellenza cittadina e siamo certi che sapranno interpretare al meglio lo spirito della festa“, ha sottolineato con orgoglio.

Il tema dell’edizione 2025 dei Quattro Altari, suggerito dalla Chiesa in occasione dell’anno giubilare, sarà “Pane della speranza, grembo di una nuova umanità”. Un messaggio di rinascita, fede e comunità che guiderà l’intera manifestazione.

Secondo la direttrice artistica Porzio, “Giubileo e Corpus Domini saranno legati da un unico fil rouge che intreccia speranza, bellezza, creatività e inclusione”. Valori che si tradurranno in iniziative inclusive, anche per studenti con disabilità, e in progetti artistici ispirati alle tradizioni locali.

Le scuole stanno già lavorando per proporre idee originali e iniziative partecipative da realizzare durante il weekend di maggio, che si preannuncia come un vero e proprio prologo alla festa, capace di unire generazioni diverse nel segno della fede e dell’identità torrese.