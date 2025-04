RETTIFICA/ Capriola precisa di non essere il presidente della Turris e minaccia la querela a VesuvioLive.it

Si fa seguito alla richiesta di rettifica da parte del signor Ettore Capriola il quale, in riferimento al nostro articolo pubblicato in data 02/04/2025 dal titolo “Turris, Criscitiello: «Capriola come voleva farla la Serie C, calpestata la dignità professionale»”, precisa di non essere il presidente della S.S Turris Calcio 1944, ma un “semplice dirigente sportivo della S.S Turris Calcio 1944 s.r.l”.

Il signore in questione precisa anche che il virgolettato “Capriola” non è stato pronunciato da Criscitiello e sarebbe stato aggiunto dalla nostra testata al fine di diffamarlo. Lasciamo al giudizio dei lettori stabilire a chi si riferissero Michele Criscitiello e Riccardo Napolitano, posto che quest’ultimo nel parlare della questione del fallimento della Turris afferma che “Lui non si fa chiamare presidente. Lui si era iscritto nei registri della Federazione come semplice dirigente però poi sappiamo tutti che era lui che muoveva i fili”.