Turris, Castellano attacca: “Siamo in mezzo alla strada e senza soldi. Capriola era il presidente”

Fabio Castellano è stato ospite della trasmissione “Calciomercato” in onda sui canali di Sportitalia. L’ex centrocampista della Turris ha voluto raccontare la sua stagione con la maglia corallina, spiegando tutte le dinamiche che hanno portato all’esclusione dal campionato per la squadra di Torre del Greco.

Castellano sulla stagione alla Turris, le parole del centrocampista

“Sono rimasto in mezzo ad una strada, è vero, preferivo giocare, non prendiamo i soldi da ottobre, è stato l’ultimo mese che abbiamo preso lo stipendio. Ci manca novembre, dicembre, gennaio, febbraio e tra poco marzo. Ma la cosa più grave è che non giochiamo più. Noi non ci sentiamo umiliati perché abbiamo fatto il nostro. Posso dire che però l’AIC ci ha aiutato, però la situazione peggiore l’abbiamo vissuta noi. Il dato di fatto è che stiamo senza soldi, senza squadra e non possiamo andare da nessuna altra parte per concludere la stagione”.

“Per noi è stato un fulmine a ciel sereno, a gennaio il mercato era bloccato, andare via era difficile e poi ci avevano assicurato che si continuava fino al termine della stagione, nessuno ci parlava di un’esclusione. Abbiamo vissuto male quei giorni, poi quando andavamo in campo ci passava, però il resto della settimana era dura. Mancava il materiale tecnico, ci allenavamo in dieci perché noi al campo andavamo la mattina e i giovani della Primavera fortunatamente andavano a scuola. Io oggi 10 aprile mi trovo a casa a Milano, è complicata. Fino al 9 aprile sono rimasto a Torre del Greco, per stare con i ragazzi e il gruppo ed allenarci. Poi noi avevamo le spese, affitto, bollette, come tutti e quindi sono dovuto tornare a casa”.

“Case pagate dalla società? Qualcuno ce l’aveva nel contratto altri no, ma chi ce l’aveva non è stata pagata dalla società. Chi era il presidente? Nella quotidianità quello che ho vissuto io, era Capriola, in termini legali lui era un dirigente, ma per quello che ho visto tutti i giorni, lui mi è stato presentato come presidente della Turris, con noi parlava da presidente”.