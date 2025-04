Casarini sul caso Turris: “Ci siamo iscritti per miracolo, servono più controlli”

Ai microfoni di TuttoC.com, ha parlato l’ex centrocampista della Turris, Federico Casarini. Il mediano attualmente in forza al Carpi (squadra della sua città nativa), in Emilia ha ritrovato stimolo e minuti e dopo il gol salvezza dello scorso weekend, guarda con ottimismo i play-off.

Nella sua intervista però c’è un importante passaggio anche sulla squadra corallina. L’ex Bologna, a Torre del Greco è arrivato nel gennaio del 2024, per poi andare via dopo un anno, dove è riuscito ad essere assoluto protagonista nella salvezza conquistata con Leonardo Menichini in panchina.

Casarini sull’esperienza alla Turris, dalla salvezza all’addio

“Sono arrivato in terra corallina nel febbraio del 2024, a fine stagione abbiamo raggiunto la salvezza. Poi con l’avvento della nuova società abbiamo attraversato problemi inattesi iscrivendoci miracolosamente l’ultimo giorno. Da li la situazione è peggiorata, non ho mai vissuto situazioni di quel tipo in precedenza. Credo che Lega e Figc dovrebbero vigilare e controllare per evitare il ripetersi di queste situazioni, credo che qualche responsabilità delle istituzioni calcistiche ci sia, visto che quello della Turris, non è l’unico caso”.

L’esperienza a Carpi: “Questo mi fa piacere ma il traguardo i miei compagni prima del mio arrivo se lo sono conquistati conducendo un ottimo percorso. Ci mancava dei punti, li abbiamo ottenuti. Adesso nelle partite che restano andiamo a caccia dei playoff, non sarà facile ma noi ci proviamo”.