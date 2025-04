Finiti i lavori a La Salle, nuova vita alla tensostruttura: primo torneo di basket ad inizio maggio

Tensostruttura La Salle, terminati i lavori di messa a nuovo: appuntamento al 30 aprile per l’inaugurazione.

Rimessa a nuovo la tensostruttura La Salle

Tenda completamente nuova, così come la pavimentazione e tribunetta rinnovata: la tensostruttura La Salle di Torre del Greco si rifà il look e si prepara a tornare uno dei centri della vita sportiva cittadina. Dopo i lavori di riqualificazione, l’impianto sarà ufficialmente inaugurato mercoledì 30 aprile alle ore 13, alla presenza del sindaco Luigi Mennella.

Un intervento atteso da tempo che restituisce agli atleti e agli appassionati uno spazio moderno e funzionale, in grado di ospitare allenamenti e gare di basket, pallavolo, pallamano e calcio a cinque. In attesa della realizzazione dei nuovi impianti sportivi presso la Cittadella di viale Europa, la rinnovata tensostruttura rappresenterà un importante punto di riferimento per tutto il movimento sportivo torrese.

Inaugurazione il 30 aprile

La cerimonia di inaugurazione sarà anche l’occasione per l’amministrazione comunale di fare il punto sullo stato dell’impiantistica sportiva cittadina e presentare le iniziative in calendario per il 2025. A cominciare dalla ventesima edizione del Torneo Nazionale di Minibasket, in programma dall’1 al 4 maggio, organizzato dallo Sporting Club Torregreco con il supporto del Comune.

Un evento che porterà a Torre del Greco quindici squadre da tutta Italia: dal Gators Basket Savigliano di Cuneo agli Happy Basket Bologna, dal Centro Minibasket Arno di Firenze alla Nba L’Aquila, fino alla Tasp Teramo, Willie Rieti, Latina Basket 2010, Murgia Basket Santeramo di Bari, Virtus Ragusa, e diverse realtà campane come Basket Casapulla, Aragona Smav, Pallacanestro Casalnuovo, Athletic System San Giorgio, Sporting Portici e Bts Stabia.

Una festa dello sport e della socialità che, dopo la riapertura della tensostruttura La Salle, avrà una cornice degna della sua importanza e sarà la prima occasione per la città di “sfoggiare” la ritrovata struttura, mentre proseguono i lavori (e le attività burocratiche per la realizzazione dello stadio di fianco al palazzetto) presso l’area di viale Europa.