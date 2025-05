Anche Torre del Greco parteciperà al "Progetto Vesuvio", in mattinata la firma

Torre del Greco si unisce alla crescente voce di dissenso contro l’ipotesi di trasferimenti forzati dei cittadini del Vesuviano verso il Nord Italia in caso di emergenza vulcanica. Nella mattinata di oggi è stato ufficialmente siglato un protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Convivenza Vesuvio, a sostegno di un’alternativa più rispettosa delle radici territoriali e delle esigenze delle popolazioni locali.

Tra i presenti all’evento c’era anche l’onorevole Alessandro Caramiello, Deputato della Repubblica Italiana.

Torre del Greco partecipa al “Progetto Vesuvio”, no al trasferimento al Nord

“Anche il comune di Torre del Greco ha deciso di opporsi fermamente al trasferimento dei cittadini al Nord in caso di eruzione del Vesuvio, siglando questa mattina un protocollo d’intesa tra l’amministrazione e la Fondazione Convivenza Vesuvio. La fondazione, presieduta da Enzo Coronato, unitamente all’intergruppo parlamentare sviluppo Sud, che presiedo, punta a garantire che le persone delle zone a rischio possano essere accolte e assistite nelle aree interne della Campania o in regioni limitrofe, evitando di essere trasferite lontano dal loro territorio. Ringrazio per l’impegno preso il Sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, l’assessore Laura Vitiello , il consigliere comunale Mirko Gallo , che ha contribuito alla firma del protocollo d’intesa, e i delegati dell’intergruppo Pierluigi Aliperta e la consigliera comunale di San Giorgio a Cremano Patrizia Nola .

Insieme abbiamo portato a casa un accordo importante, che mira a rafforzare un modello di gestione delle emergenze che valorizzi la solidarietà tra le comunità regionali, rispettando le specificità di ciascun territorio. Reputo fondamentale tutelare il nostro territorio e le nostre comunità, affinché le risposte alle emergenze siano sempre improntate alla responsabilità e alla sensibilità verso le persone che vivono nelle nostre zone: per noi, la solidarietà e il rispetto del nostro patrimonio umano sono priorità assolute”.