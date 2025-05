Trionfo alla Coppa Campania: il Centro Ginnastica Turris domina la scena

Trionfo assoluto per il Centro Ginnastica Turris

L’energia travolgente dei tamburi e la vitalità delle danze hanno fatto vibrare la Coppa Campania, regalando a Torre del Greco un momento di straordinario orgoglio. Protagoniste assolute della competizione, le squadre del Centro Ginnastica Turris hanno conquistato il podio con due memorabili vittorie, confermando la città come un vivace polo della danza campana.

A dominare la scena sono state le “Signore Scatenate”, che hanno incantato pubblico e giuria con un’esibizione esplosiva e perfettamente orchestrata. Sotto la guida esperta della coreografa Donata Acampora, il gruppo si è aggiudicato il primo posto nel ballo di gruppo, conquistando anche una prestigiosa borsa di studio, simbolo di un impegno che va oltre la gara e guarda al futuro artistico delle partecipanti.

Non da meno il successo delle giovanissime “Baby Latino”, che hanno brillato nella loro categoria grazie alla preparazione instancabile delle maestre Anna Di Luca e Antonella Di Luca. Un’esibizione frizzante e tecnicamente impeccabile ha permesso loro di salire sul gradino più alto del podio, dimostrando che la passione per la danza non conosce età.

Entrambe le squadre si allenano quotidianamente presso il Centro Ginnastica Turris, un punto di riferimento per la formazione sportiva e artistica del territorio. Il centro si conferma fucina di talenti, dove dedizione, disciplina e creatività si fondono per dare vita a performance di altissimo livello.

Le due vittorie rappresentano non solo un trionfo sportivo, ma anche un riconoscimento al lavoro costante svolto dalle insegnanti e dai giovani talenti torresi. Con la borsa di studio conquistata, si aprono ora nuove prospettive di crescita e perfezionamento per le atlete, pronte a portare sempre più in alto il nome di Torre del Greco nel panorama della danza regionale e nazionale.