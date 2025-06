La sfida di Roan, un ristorante rivoluzionario: “Qualità gourmet, porzioni da osteria”

Roan, quattro lettere e molto più di un ristorante. Il locale che si trova a Torre del Greco, in zona Leopardi, è riuscito a fare una cosa tanto semplice quanto rivoluzionaria: offrire piatti di alta cucina in porzioni generose.

Si chiama Roan Osteria Gourmet: lo slogan “Qualità gourmet, porzioni da osteria” sta diventando una vera “firma” sui social e racconta meglio di mille parole l’esperienza che vi aspetta.

Roan, il ristorante dove gourmet e osteria si sposano

Non si tratta solo di una frase ad effetto: è la filosofia, nata dal dialogo continuo con i clienti. “Qualcuno potrebbe essere frenato dalla parola gourmet, che ultimamente ci sembra inflazionata. Pensano che stia a significare piatti raffinati, piccoli e costosi”, racconta lo chef Antonio Perna. “Per noi significa una sola cosa: qualità e selezione accurata degli ingredienti”.

Infatti, racconta ancora lo chef, i clienti restano sorpresi dopo aver assaggiato i piatti ed essere arrivati ben satolli al digestivo, senza spendere una fortuna: “Alla fine del pranzo o della cena ci dicono spesso ‘Uah (inconfondibile espressione di soddisfazione), sono stato bene ed ho mangiato alla grande”.

Gourmet si, ma accessibile ed adatto alle buone forchette. “Ma se lo raccontiamo noi, che senso ha? – osserva Antonio, che gestisce il locale con gli amici Andrea e Roberto – Metteteci alla prova, venite a trovarci e poi ci direte…”.

Nuovo menù estivo: freschezza, tradizione e creatività

L’estate porta aria di novità anche in cucina. Il menù cambia, seguendo rigorosamente la stagionalità dei prodotti: melanzane, zucchine, peperoni, alici, fragole. Ogni ingrediente viene scelto con cura per raccontare il territorio all’ombra del Vesuvio e la sua generosità.

Tra i nuovi piatti, spicca un primo che promette di diventare un must: “Un’elica gigante – come un fusillone – con pesce spada fresco, crema di melanzane e pomodorini rossi”, spiega Antonio, con l’entusiasmo di chi ama davvero il proprio mestiere.

E per chi cerca il comfort del gusto autentico, resta in carta una delle icone della casa: la pasta e fagioli con le cozze (“Nelle sere d’estate è una vera poesia”, dice lo chef sorridendo).

Spaghettoni cacio e pepe con tartare

Ogni settimana, poi, arrivano fuori menù a sorpresa, pensati al momento e preparati con quello che offre il mercato. “Facciamo anche un dessert con crema Chantilly e millefoglie alle fragole, ma solo finché durano: è tutto fresco, tutto vero”.

La novità dell’estate: spazio all’aperto per cenare sotto le stelle

Per la stagione calda, Roan ha inaugurato un nuovo spazio all’aperto, perfetto per chi ama mangiare in un’atmosfera resa magica da luci soffuse, dal verde e dal silenzio che circonda il locale pur essendo a 3 minuti dall’uscita autostradale Torre Annunziata Nord e dalla Litoranea di Torre del Greco e a non più di 10 minuti dal centro cittadino.

Dessert con crema Chantilly e millefoglie alle fragole

“Abbiamo allestito una saletta esterna con ombrelloni, già operativa. Un piccolo angolo di paradiso attivo già diverse settimane che sta piacendo molto alle persone: la magia di una sera d’estate magari dopo una giornata al mare ed un bell’aperitivo al tramonto.”, racconta Antonio.

Lo spazio si presta anche a cene aziendali, feste private, eventi con musica dal vivo – sempre nel rispetto della quiete e con possibilità di organizzazione fino a mezzanotte.

Dove si trova Roan Osteria Gourmet? Tutti i contatti

Il ristorante è facilmente raggiungibile, situato in viale Europa 72, nella zona di Leopardi, a pochi minuti dall’uscita autostradale Torre Annunziata Nord/Torre del Greco Sud.

La posizione strategica lo rende ideale anche per chi passa la giornata al mare: dopo il sole e il relax sulla litoranea, ci si può fermare da Roan per una cena indimenticabile.

È possibile prenotare anche tramite The Fork, dove il locale figura tra i primi tre della città, a conferma della qualità riconosciuta da chi ci è già stato.

In un’epoca in cui spesso si deve scegliere tra qualità e quantità, Roan Osteria Gourmet dimostra che si può avere tutto: piatti eccellenti, porzioni generose, prezzi onesti, e adesso anche un’atmosfera estiva da vivere all’aperto. Perché il buon cibo, come le belle serate, va condiviso.

Telefono: 081 376 2279

Email: info@roanristorante.it

Facebook: Roan – Osteria gourmet

Instagram: roan_osteriagourmet