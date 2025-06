La prestigiosa Capri-Napoli fa rotta a Torre del Greco: è la prima volta nella storia

Per la prima volta nella sua lunga storia, la Capri-Napoli fa rotta verso Torre del Greco. La celebre maratona di nuoto del Golfo sceglie infatti la città vesuviana come traguardo d’arrivo della prima delle quattro tappe Open, valide per l’accesso alla storica competizione in programma sabato 6 settembre.

Un appuntamento di spessore internazionale, organizzato da Eventualmente eventi & comunicazione di Luciano Cotena, che sancisce un’intesa importante con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e con la consigliera allo sport Valentina Ascione. Un debutto che porta con sé numeri significativi: saranno 29 gli atleti in gara, provenienti da sette Paesi distribuiti su quattro continenti, tra cui Argentina, Egitto, Libano, Romania, Turchia e Regno Unito.

Il via è previsto da Marina Grande a Capri. Dopo aver percorso 28 chilometri, i nuotatori taglieranno il traguardo nelle acque davanti al lido Miramare, dove già lo scorso anno si è tenuta una gara sprint della Capri-Napoli. L’arrivo dei primi è atteso intorno alle 15, con chiusura prevista entro le 19.

L’evento sarà impreziosito dalla presenza del noto ex pallanuotista Amaurys Perez, volto amato della TV italiana, che sarà testimonial di una giornata di sport e mare. Ad accompagnare la maratona, anche una serie di match di pallanuoto tra squadre professionistiche.

“Ancora una volta lo sport mette in vetrina le nostre bellezze – afferma il sindaco Luigi Mennella – atleti da tutta Italia e in questo caso da altre nazioni del mondo potranno conoscere il nostro territorio”.

“Il grande sport fa nuovamente tappa a Torre del Greco – aggiunge la consigliera Ascione – ponendo al centro la nostra costa e il nostro mare”.

Entusiasta anche l’organizzatore Luciano Cotena: “Le competizioni crescono sempre più in termini di interesse e presenze… quest’anno si sfiorano le 140 presenze di nuotatori di tutti e cinque i continenti”.