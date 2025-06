Rifiuti, tolleranza zero a Torre del Greco: piovono centinaia di multe, sequestrati 4 veicoli

Multe, sequestri e controlli alla differenziazione dei rifiuti: diffusi i numeri della guerra senza quartiere che l’amministrazione ha dichiarato agli ecocriminali.

Rifiuti a Torre del Greco, centinaia di multe negli ultimi mesi

Torre del Greco dichiara guerra agli incivili dei rifiuti. Dallo scorso primo marzo a oggi, il nucleo ambiente ed ecologia della polizia municipale – coordinato dal tenente Giuliana Lorenzi e guidato dal comandante Gennaro Russo – ha messo a segno una lunga serie di controlli che hanno portato a ben 170 verbali di contestazione, 4 sequestri di veicoli carichi di immondizia e alla chiusura di un terreno trasformato in una vera e propria discarica abusiva.

Le sanzioni elevate riguardano soprattutto il mancato rispetto delle ordinanze del sindaco Luigi Mennella in materia di raccolta differenziata: novanta multe sono state staccate per rifiuti mal separati, mentre in 69 casi i cittadini sono stati pizzicati a conferire fuori dagli orari stabiliti.

In periferia i cittadini più “disattenti”

I controlli si sono concentrati in particolare nelle zone periferiche, ma non sono mancati episodi anche nel cuore del centro urbano, a testimonianza di un malcostume purtroppo diffuso.

In quattro casi, gli agenti hanno fermato veicoli colmi di rifiuti di ogni genere, guidati da persone prive di qualsiasi autorizzazione al trasporto. Per loro è scattato il sequestro del mezzo e la denuncia penale. Stesso iter per il proprietario di un fondo trasformato in una discarica illecita, anch’esso finito sotto sequestro.

Un bilancio pesante che ha spinto l’amministrazione comunale a rafforzare ulteriormente i controlli. Nei giorni scorsi, infatti, a Palazzo Baronale si è tenuta una riunione operativa tra il sindaco, la polizia municipale e l’ufficio igiene: obiettivo, potenziare il monitoraggio con nuovo personale per contrastare chi continua a ignorare le regole e danneggia l’ambiente e l’immagine della città. Un messaggio il cui intento è forte e chiaro: tolleranza zero per chi inquina.