Sant’Antonio, ripartono i lavori alle “palazzine” e all’asilo nido: ecco quando termineranno

Riprendono i lavori alle “palazzine” di Sant’Antonio e all’asilo nido che sorgerà nella struttura di Villa Guerra: stamattina, 16 giugno, il sopralluogo di sindaco e vicesindaco.

Palazzine e asilo nido, riprendono i lavori

A Torre del Greco riparte il cantiere della speranza per il quartiere Sant’Antonio. Dopo mesi di stallo dovuti a un’interdittiva antimafia che aveva colpito la ditta incaricata, sono finalmente ripresi i lavori sia nell’area delle palazzine popolari di via Lamaria, sia presso l’ex Villa Guerra, dove sorgerà il nuovo asilo nido comunale.

Il sindaco Luigi Mennella, insieme al vicesindaco Michele Polese e al dirigente Antonio Sarnello, ha effettuato nella mattinata di lunedì 16 giugno un sopralluogo in entrambi i cantieri. E se per l’asilo nido i segnali sono più che positivi, con gli interni quasi completati e l’apertura fissata entro l’autunno, per le “palazzine” di via Lamaria si punta a chiudere i lavori strutturali entro la fine dell’inverno del 2026.

“Stando a quanto ci è stato prospettato dai diretti interessati – spiega il vicesindaco Polese – il completamento degli spazi interni dovrebbe avvenire nell’arco di una quindicina di giorni”. L’edificio ospiterà massimo sessanta bambini, accogliendoli in aule moderne e spazi sicuri, con una ludoteca e aree esterne che, in parte, potranno essere fruite anche al di fuori degli orari scolastici.

“In questo caso, per inizio ottobre tutto dovrebbe essere ultimato”, aggiunge Polese, precisando che l’avvio delle attività educative dipenderà da scelte organizzative dell’amministrazione.

Buone notizie per i residenti, riprendono i lavori anche alle case popolari

Novità anche per le cinque palazzine popolari di via Lamaria. Le tre già circondate dai ponteggi saranno oggetto, nei prossimi giorni, di pulizia e messa in sicurezza, mentre sugli altri due edifici verranno installati i ponteggi. “Tra fine settembre e inizio ottobre saranno sistemati gli infissi di tutti gli immobili – conclude Polese – mentre gli interventi strutturali complessivi si chiuderanno entro l’inverno del 2026”.