Torre del Greco, tre giorni di eventi a Palazzo Vallelonga per la Festa dei Quattro Altari

Dal 27 al 29 giugno, Palazzo Vallelonga diventa uno dei luoghi centrali della Festa dei Quattro Altari 2025 con una serie di eventi che uniscono fotografia, performance artistiche, teatro e musica.

Un programma pensato per coinvolgere il pubblico di tutte le età e raccontare, attraverso l’arte, il legame profondo tra territorio, tradizione e nuove generazioni.

Venerdì 27 giugno – Apertura tra immagini, performance e memoria

Si parte venerdì alle 18:00, con l’inaugurazione della mostra fotografica “L’Arte della Tradizione”, a cura di Assocoral e firmata dal fotografo Carlo Falanga.

L’esposizione nasce con l’obiettivo di raccontare e valorizzare, attraverso il linguaggio visivo, le figure e i luoghi che rendono la Festa dei Quattro Altari un evento identitario e riconoscibile.

Falanga, con uno sguardo empatico e di forte impatto visivo, documenta volti, gesti, botteghe e momenti di lavoro artigianale, concentrandosi sulle mani, simbolo del fare e della memoria collettiva. Il percorso fotografico diventa così un tributo non solo alla festa, ma al patrimonio umano e materiale che la sostiene da generazioni.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dell’evento dalle ore 18:00 alle 22:00 nella Sala Borsino del palazzo.

Nel cortile del Palazzo, sempre venerdì, va in scena un Happening creativo in collaborazione con gli studenti dell’Istituto “Francesco Degni”: musica, danza, moda e artigianato si incontrano in una performance collettiva che celebra il talento giovanile.

A seguire, nell’Auditorium, viene proiettato un documentario dedicato agli artisti che negli anni hanno contribuito a rendere unica la Festa dei Quattro Altari, curato dal Liceo Scientifico “A. Nobel” con la supervisione del prof. Raffaele Capano.

Sabato 28 giugno – Il cortile si fa palcoscenico

Il secondo giorno, sabato 28, il programma prosegue con spettacoli teatrali all’aperto, sempre nel cortile. Due le rappresentazioni in scena: “Storia di un naso che si allunga”, portato dal Centro Polifunzionale San Giuseppe, e “Scugnizzi a modo nostro”, curato dall’associazione “Chiamami per nome” con la regia di Rosalba Pernice.

Anche in questa giornata sarà possibile visitare la mostra fotografica dalle 18:00 alle 22:00.

Domenica 29 giugno – Musica, danza e omaggi alla cultura

Domenica, si chiude in bellezza con una serata dal forte impatto emotivo e culturale. Il cortile ospita l’omaggio al maestro Roberto De Simone con lo spettacolo “C’era una volta”, portato in scena dal Centro Danza Alba Buonandi.

A seguire, il concerto del gruppo Jesce Sole con Marco Zurzolo (sax), Gennaro Venditti (chitarra) e Patrizio Trampetti (voce) accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro tra radici partenopee e contaminazioni contemporanee.

Un palazzo che racconta la città

Con la sua eleganza settecentesca, Palazzo Vallelonga si apre ancora una volta alla città come spazio di incontro e condivisione.

La tre giorni offre un’occasione per riscoprire Torre del Greco attraverso immagini, musica e parole che mettono al centro l’identità di una comunità in movimento.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero. La mostra fotografica “L’Arte della Tradizione” sarà visitabile ogni sera fino alle 22:00 nella Sala Borsino.