Magie di Note, a Santa Croce torna il concerto d’estate dell’associazione “Jubilate Deo”

L'associazione "Jubilate Deo" nella Basilica di Santa Croce

Jubilate Deo torna con il suo Concerto d’estate per Torre del Greco: domenica 6 luglio in piazza Santa Croce appuntamento con la grande musica, dalla lirica ai classici napoletani.

Jubilate Deo, il concerto a piazza Santa Croce

Domenica 6 luglio, la musica tornerà a essere protagonista assoluta a Torre del Greco con il grande Concerto d’Estate firmato Jubilate Deo: un evento che promette di incantare il pubblico con un’esplosione di voci, strumenti e passione collettiva.

A partire dalle 20.30, l’area antistante la basilica di Santa Croce si trasformerà in un’arena sonora che accoglierà oltre ottanta musicisti, tra professori d’orchestra, artisti del coro e voci soliste.

Un ensemble straordinario che porterà in scena un repertorio capace di spaziare dal lirico-sinfonico alla tradizione partenopea, in un crescendo di emozioni e identità musicale.

L’evento, gratuito e aperto a tutti fino ad esaurimento posti, è organizzato dal Comune di Torre del Greco, con il sostegno dell’Ufficio Cultura, all’interno del cartellone estivo voluto fortemente dall’amministrazione Mennella.

Dopo il grande successo della Festa dei Quattro Altari, la città continua a donare cultura, arte e spettacolo ai cittadini e ai visitatori: previsto per il giorno precedente, sabato 5 luglio, un altro grande evento musicale con la Sanremo Orchestra per l’omaggio all’indimenticato Ennio Morricone. Stesso posto, stessa ora: piazza Santa Croce, ore 20.30.

Jubilate Deo, un’eccellenza torrese, fucina di grandi artisti

Lo spettacolo di Jubilate Deo è molto più di un semplice concerto: è un inno alla bellezza, alla coralità e alla ricchezza di una tradizione che non smette mai di emozionare.

Dai classici immortali della musica napoletana alle arie che hanno reso grande l’opera italiana nel mondo, ogni nota sarà un abbraccio, ogni voce una carezza.

L’associazione è da sempre una fucina di talenti musicali di spessore, partiti da Torre del Greco per importanti carriere artistiche. La direzione artistica è del Maestro Giuseppe Polese, compositore e direttore d’orchestra dal lungo curriculum: l’ultimo impegno in città proprio a piazza Santa Croce durante la Festa dei Quattro Altari, dove il Maestro ha riunito i cori cittadini per l’apertura sacra della manifestazione.

Una serata all’insegna della musica vera, quella che unisce e che accende il cuore: nella quale ogni vibrazione dell’anima sarà rigorosamente “Made in Torre del Greco”.