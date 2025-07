In occasione della Festa dei Quattro Altari, la città ha vissuto giornate all’insegna della creatività giovanile, tra musica dal vivo e arti visive. Il Forum dei Giovani ha dato vita a “Talenti in Mostra” e “Espressioni in Movimento”, iniziative che hanno coinvolto musicisti emergenti e giovani artisti, trasformando la Villa Comunale, le vie cittadine e i Mulini Marzoli in un grande palcoscenico a cielo aperto. Tra i protagonisti delle esibizioni musicali anche Gabriele Esposito e Deddè.

Musica ed emozioni ai Mulini Marzoli: i giovani artisti incantano la città

“Talenti in Mostra“, iniziativa curata dal Forum Giovani, ha acceso i riflettori su artisti emergenti del territorio, regalando al pubblico una serata indimenticabile, in occasione della Festa dei Quattro Altari. Il 27 giugno, la musica è stata protagonista e le emozioni hanno preso il sopravvento, conquistando ogni angolo della platea.

“Come Forum ci siamo posti un obiettivo: coinvolgere quanti più giovani possibile nel mondo dell’arte – racconta Giorgio Cropano, consigliere del Forum Giovani – Abbiamo iniziato con la musica, dando spazio a tanti ragazzi, musicisti e artisti emergenti. Venerdì 27, alcuni di loro si sono esibiti con Gabriele Esposito come open act“.

La serata è stata davvero speciale: ai Mulini Marzoli, i giovani artisti Gabriele Esposito e Deddè hanno incantato il pubblico con le loro performance, regalando un’atmosfera magica.

Giovani musicisti trasformano le strade in spettacolo

“Sabato 28, invece, abbiamo proposto un percorso musicale itinerante con giovani talenti del territorio” spiega il consigliere. Le vie principali della città si sono trasformate in un palcoscenico a cielo aperto.

Tra note e sorrisi, i ragazzi hanno donato la loro energia, regalando ai passanti un’atmosfera viva e coinvolgente, frutto di talento e passione. “Tutto nasce dal desiderio di offrire un’opportunità concreta di crescita artistica».

Il Forum dei Giovani apre le porte alle arti visive

Una ventata di creatività grazie a “Espressioni in Movimento – Percorsi d’Arte“, progetto ideato dallo stesso Giorgio Cropano. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di dare voce e spazio ai giovani artisti, valorizzando al contempo la tradizione e i luoghi simbolici del territorio.

Quest’anno il progetto si è arricchito aprendo le porte alle arti visive con una suggestiva mostra allestita lungo il vialetto della Villa Comunale. Le opere hanno impreziosito per tutti e tre i giorni la cornice della festa, trasformando il percorso in una galleria a cielo aperto, accessibile a tutti.

“Abbiamo deciso di offrire una possibilità anche a chi intraprende percorsi legati alle arti visive – spiega Cropano – I ragazzi hanno presentato le loro candidature autonomamente e sono stati selezionati dalla direzione artistica del progetto“.

La voce autentica dei giovani artisti prende forma

“Le opere richiamano i temi centrali della Festa dei Quattro Altari, come la pace e la speranza – spiega Cropano – ma l’aspetto più significativo è che la nuova generazione sente forte il bisogno di spazio e opportunità. Come Forum ci impegniamo a garantire loro sempre più voce“.

Chiacchierando con i giovani artisti è emerso un aspetto affascinante: ogni lavoro, pur nella diversità stilistica, è il frutto di esperienze personali e collettive, raccontate attraverso tecniche differenti, dalla pittura tradizionale al digitale, fino all’acquerello, a testimonianza di una creatività viva e autentica.

Maria Paola Marino, giovane artista tra i protagonisti della mostra, racconta con entusiasmo l’importanza dell’iniziativa: “La Festa dei Quattro Altari è un’occasione preziosa: possiamo farci conoscere attraverso le nostre opere“.

Per l’esposizione, Maria Paola ha scelto di rappresentare “Mulan“, il suo personaggio Disney preferito. “È una delle figure più iconiche – spiega – simboleggia il valore della donna che vive, agisce e combatte per i propri sogni“.

Un’esperienza che ha significato anche crescita e condivisione: “Grazie al Forum dei Giovani ho avuto modo di conoscere altre persone con le mie stesse passioni, confrontarmi con nuovi talenti e vivere un’occasione importante dal punto di vista professionale“.

La Villa Comunale diventa galleria d’arte

Fondamentale per questa iniziativa la scelta del luogo: la Villa Comunale si conferma cuore pulsante della socialità cittadina, cornice ideale per un progetto che punta al coinvolgimento diretto del pubblico.

“È un luogo di grande rilevanza, punto di ritrovo per famiglie, ragazzi e giovani – osserva Cropano – Il vialetto adiacente è un passaggio continuo, che ha permesso a tante persone di fermarsi e parlare con gli artisti. In molti hanno voluto conoscere le emozioni dietro ogni opera e questo per noi significa aver centrato l’obiettivo“.

“Espressioni in Movimento” si impone così come un tassello importante della Festa dei Quattro Altari, capace di coniugare memoria e futuro insieme: un ideale “passaggio di testimone” tra gli artisti che hanno segnato la storia della festa e le nuove generazioni.