Prende forma la nuova Turris, Di Stefano incontra Fabiano: sarà lui l’allenatore

Clima disteso e piena sintonia nel vertice tenutosi ieri a cena, a margine dell’incontro con il sindaco Luigi Mennella, tra Attilio Di Stefano e l’allenatore Franco Fabiano.

Il presidente in pectore della nuova realtà calcistica che sta prendendo forma a Torre del Greco ha le idee chiare: la ripartenza avverrà proprio con il tecnico corallino in panchina.

Nessuna alternativa al momento viene presa in considerazione: per Di Stefano e il suo entourage, l’unico nome sulla lista è quello di Franco Fabiano, considerato l’uomo giusto per avviare il nuovo progetto con decisione e competenza.

È stato già individuato anche il futuro direttore sportivo, un profilo particolarmente stimato da Fabiano. Il suo nome verrà reso noto nelle prossime 48 ore.

Infine, non è escluso che alcuni protagonisti del Castelnuovo Vomano – squadra guidata da Di Stefano alla vittoria del campionato di Eccellenza – possano seguire il futuro patron a Torre del Greco. Sarà comunque Fabiano ad avere l’ultima parola sulle scelte tecniche.