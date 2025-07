Turris, Di Stefano ha scelto Fabiano: accordo totale, sarà il primo tesserato del nuovo club

Dopo il positivo incontro avvenuto ieri sera, Attilio Di Stefano ha confermato stamane a mister Franco Fabiano il suo desiderio di affidare a lui la panchina della Turris che verrà.

Le parti hanno raggiunto un accordo totale: l’ex allenatore del Savoia sarà accompagnato in questa avventura dai suoi uomini di fiducia.

Nell’ultima stagione, Fabiano è subentrato a dicembre sulla panchina della squadra di Torre Annunziata, trascinandola al quinto posto in classifica del girone G di Serie D, perdendo poi la semifinale playoff contro il Gelbison.

Con 11 vittorie, 5 pareggi e solo 4 sconfitte, il tecnico ha confermato ancora una volta le sue indiscutibili qualità, lasciando traccia indelebile del suo 3-5-2, come sottolineato dalla stessa dirigenza al momento dell’annuncio di una separazione consensuale arrivata senza strascichi polemici, ma anzi accompagnata da grandi attestati di stima.

Il presidente del Savoia, Matachione, aveva salutato così solo poche settimane fa il mister: “Non lo dico per convenzione, ma con assoluta sincerità: mister Franco Fabiano è stato il miglior allenatore con cui io abbia lavorato da quando sono nel calcio, anche se da pochi anni.

La nostra stima va ben oltre il campo. Fabiano ha dimostrato di essere un uomo forte, capace di assumere posizioni per il bene del Savoia. Questo lo rende grande non solo come allenatore, ma come persona.

Il 3-5-2 di Fabiano sarà ricordato, farà parlare e, sono convinto, diventerà un modello di riferimento. Nelle prossime esperienze della sua carriera porterà avanti questo sistema con ancora più convinzione”.

A Torre del Greco, intanto, i tifosi non vedono l’ora di apprezzarlo nuovamente alla guida della Turris, il suo grande amore.

Quell’amore lungo una vita, che finalmente potrà vivere un nuovo capitolo fatto di lavoro e passione, lasciando sul campo tutta l’esperienza acquisita nell’arco della sua carriera.

E che ripartirà con il rosso corallo marchiato a fuoco sulla pelle.