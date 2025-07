Il centrodestra torrese prova ad opporsi a Mennella: “Tavolo politico con liste civiche e associazioni”

Un tavolo di consultazione tra il centrodestra e le più disparate realtà territoriali, dalle liste civiche alle associazioni ai professionisti: Forza Italia, Lega e Fratelli D’Italia preparano la scalata a Palazzo Baronale.

A dispetto delle “crepe” che emergono quotidianamente a livello nazionale nei partiti che formano il blocco del centrodestra e partendo dalla “crisi politica” che ha portato addirittura all’assenza del primo partito italiano, Fratelli D’Italia, alla tornata delle amministrative 2023, qualcosa si muove all’opposizione.

Un invito alle liste civiche, ai professionisti, alle associazioni a farsi portatori di proposte ad un tavolo di concertazione permanente annunciato dai segretari Luigi Scarfogliero, Dario Colombo e Luigi Scognamiglio, rispettivamente di FdI, Forza Italia e Lega.

I partiti di centrodestra sottolineano le promesse mancate dell’amministrazione Mennella a due anni dall’inizio del mandato e provano a gettare le basi per costituire una forza di opposizione nella quarta città della Campania.

Il testo del comunicato

Ecco il testo del comunicato: “In un momento molto delicato per la nostra città, dove gravissime criticità sociali si sovrappongono a problemi di gestione comunale in un momento dove si avverte sempre più, a distanza di oltre due anni dall’insediamento, la totale incapacità della classe politica attuale, a gestire la nostra città”.

“Classe politica che ha badato e bada esclusivamente allo sperpero demagogico dei nostri soldi in feste e festini una classe politica che ha portato avanti delle progettualità di altre amministrazioni senza riuscire ancora a programmare progettare e realizzare dei propri progetti. Una amministrazione che dei tanto decantati rivoluzionari slogan di campagna elettorale se ne è completamente dimenticata: urbanistica,

anagrafe, città pulita, macchina comunale, Maresca che fine hanno fatto? “

“Per non parlare di anomalie nelle procedure di spesa sulle quali sono in corse diverse indagini della

magistratura. Alla luce di questi evidenti ed in controvertibili fatti, i tre partiti di centrodestra (Forza Italia-Fratelli d’Italia-Lega) hanno deciso di istituire un tavolo unico permanente di consultazione aperto alla Città, alle liste civiche, alle associazioni professionali e di volontariato, tutto al fine di iniziare seriamente a progettare un sogno sicuro e fattibile di una Torre del Greco 2.0″.