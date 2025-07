Cinema sotto le stelle ai Mulini Marzoli, i film del momento ad un prezzo scontatissimo: tutti i titoli

Dopo anni di silenzio, torna uno degli appuntamenti più amati dell’estate torrese: il Cinema sotto le stelle riaccende lo schermo e i cuori nella suggestiva cornice degli ex Molini Meridionali Marzoli a Torre del Greco.

I biglietti possono essere acquistati online a questo link, oppure sul posto al botteghino che aprirà alle ore 19 prima di ogni giornata di programmazione.

Torna il cinema estivo ai Mulini con i titoli del momento

Un luogo che, da semplice testimonianza di archeologia industriale, sta diventando sempre più simbolo di rinascita culturale e comunitaria. Gli ex Mulini di via Calastro ospiteranno per 4 weekend tra luglio ed agosto dodici proiezioni di film scelti tra le uscite italiane ed estere di maggior successo degli ultimi mesi.

Fortemente voluta dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella, la rassegna rientra nel circuito nazionale “Cinema Revolution 2025”, promossa dal Ministero della Cultura.

L’obiettivo è ambizioso: riportare le persone al cinema, rendendo l’esperienza accessibile a tutti. Il biglietto costerà appena 3,50 euro per i film italiani ed europei (5 euro per tre titoli statunitensi), mentre l’ingresso sarà totalmente gratuito per le persone con disabilità al 100%.

Biglietti a partire da 3,50 Euro

Non una scelta ma un obbligo dettato dalle case di produzione quello di stabilire un costo minimo di ingresso: si tratta infatti non di successi del cinema del passato, bensì di veri e propri campioni d’incassi usciti nelle sale tra la fine del 2024 ed il 2025. Basti pensare che la kermesse si aprirà con il capolavoro di Paolo Sorrentino “Parthenope”.

“Non si tratta solo di proiettare film – sottolinea il sindaco Mennella – ma di restituire spazi di socialità e partecipazione a una comunità che ha sete di cultura e condivisione”.

Cinema sotto le stelle, i titoli in programmazione

La programmazione, che si snoderà dal 25 luglio al 31 agosto, è una carrellata di titoli scelti tra le uscite più interessanti tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Si parte, come anticipato, con Parthenope di Paolo Sorrentino, un inno dolce e crudele a Napoli. Si continua con Dove osano le cicogne, 30 notti con il mio ex, fino a titoli come Diamanti, Buffalo Kids e Il giurato n° 2, tra riflessioni, risate e colpi di scena.

Agosto porterà anche incursioni nel mondo digitale con Minecraft, la velocità della Formula 1 e la leggerezza pungente di E poi si vede. In chiusura, tre grandi titoli per sognare in grande: La città proibita, Jurassic World e Superman.

Le proiezioni inizieranno alle 20:30, con biglietteria attiva dalle 19. I biglietti possono essere acquistati sul posto o online su azzurroservice.net.

Ecco la programmazione completa:

Venerdì 25 luglio – Parthenope

Sabato 26 luglio – Dove osano le cicogne

Domenica 27 luglio – 30 notti con il mio ex

Venerdì 1° agosto – Formula 1

Sabato 2 agosto – Minecraft

Domenica 3 agosto – E poi si vede

Venerdì 22 agosto – Diamanti

Sabato 23 agosto – Buffalo Kids

Domenica 24 agosto – Il giurato n°2

Venerdì 29 agosto – La città proibita

Sabato 30 agosto – Jurassic World

Domenica 31 agosto – Superman