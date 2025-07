Contrada Postiglione in preghiera per Sant’Anna: domenica la processione in diretta

Domenica 27 luglio la grande processione di Sant’Anna a Postiglione sarà trasmessa in diretta sui canali social di Vesuviolive.it: sarà il culmine di una settimana di grande preghiera nella contrada sul mare di Torre del Greco.

Festa di Sant’Anna a Postiglione: domenica 27 luglio la processione in diretta

L’attesa della festa è essa stessa festa: una legge non scritta che si respira nell’aria attorno alla parrocchia di San Vincenzo a Postiglione, in via Mortelle a Torre del Greco, zona litoranea.

Per i portatori del carro che domenica 27 luglio a partire dalle ore 18 girerà per le vie del quartiere l’emozione comincia giorni prima: venerdì 18 luglio è infatti avvenuta la consegna delle magliette.

La processione si prevede, come sempre, vissuta con grande fede e partecipazione popolare dai residenti del quartiere ma non solo: una benedizione itinerante che raggiungerà strade, vicoli e abitazioni che in questi giorni si stanno adornando con coperte, altarini, immagini sacre ed i tradizionali banchetti per refrigerare i portatori in quella che, salvo qualche nuvola, si prevede essere una caldissima domenica sera di fine luglio.

L’intero percorso della processione, per il terzo anno consecutivo, sarà trasmesso in diretta sulle pagine social di Vesuviolive.it su Facebook e YouTube, visibile da PC, smartphone, tablet e smart TV, grazie al supporto della parrocchia, del comitato festa e di numerosi partner commerciali dell’area torrese tutta.

26 luglio, festa di Sant’Anna e Gioacchino, festa della famiglia

Già in corso il triduo di preparazione alla festa, cominciato mercoledì 23 luglio e che terminerà stasera: alle 19 il Santo Rosario, alle 19.30 la Santa Messa Solenne con l’esposizione del Santissimo Sacramento e l’atto di affidamento a Sant’Anna. Le celebrazioni sono animate dai Padri Francescani.

Al termine della Messa si esibirà il coro popolare dell’agro nocerino-sarnese con “‘A sagliuta ‘n ttrono ‘e Sant’Anna”.

Domani, sabato 26 luglio, giorno in cui si celebra proprio la madre di Maria, protettrice delle partorienti. Sarà la “Festa della famiglia” che comincerà alle 7 del mattino con i fuochi pirotecnici e le Sante Messe alle ore 7.30, 9.30 ed 11.00.

Alle ore 19 è prevista l’accoglienza del Vescovo ausiliare di Napoli Mons. Michele Autuoro che presenzierà la celebrazione eucaristica delle 19.30, alla quale sono invitati a partecipare tutti i portatori del carro di Sant’Anna. Al termine, la benedizione di tutte le famiglie e l’arrivo del carro in chiesa.

Domenica 27 la parrocchia vivrà la grande attesa per la processione delle ore 18 celebrando la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Prevista alle ore 18 l’uscita del carro dalla chiesa di via Mortelle: la processione sarà animata dalla banda ACMT di Torre del Greco.