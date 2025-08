Drammatico incidente in via Nazionale: cadono dallo scooter, 40enne muore sul colpo, ferito un 15enne

Un incidente in via Nazionale a Torre del Greco, all’altezza di via Torretta Fiorillo in zona S. Maria la Bruna, è costato la vita ad un uomo di 40 anni.

Incidente in via Nazionale, morto un 40enne

Continua la scia di sangue sulle strade di Torre del Greco: si tratta del terzo incidente stradale grave in pochissimi giorni sulle arterie cittadine ma questa volta il bilancio è gravissimo: ha perso la vita l’uomo di 40 anni che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato alla guida di uno scooter finito sul selciato per cause ancora da chiarire.

Mancavano pochi minuti alle 22 ieri sera, 31 luglio 2025, quando in via Nazionale, all’altezza di via Torretta Fiorillo, nel quartiere di S. Maria la Bruna, molti residenti sono sobbalzati e corsi in strada e ai balconi sentendo l’inconfondibile rumore del sinistro.

Un morto ed un ferito grave per cause ancora da chiarire

La situazione sarebbe apparsa da subito gravissima e confusa: un uomo di 40 anni che sarebbe stato alla guida del ciclomotore avrebbe perso la vita sul colpo. Inutili i soccorsi giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Gravi le condizioni anche del passeggero: un ragazzo di 15 anni che sarebbe stato trasportato immediatamente all’Ospedale del Mare.

Poco si sa della dinamica dell’accaduto: non risultano coinvolti autoveicoli ed il conducente del ciclomotore, per ciò che è apparso nei primi minuti, avrebbe perso da solo, per cause tutte da chiarire, il controllo del mezzo.

Dopo poco si è però diffusa la voce che potrebbe essere stato coinvolto anche un secondo scooter ma al momento non vi sono riscontri ufficiali in tal senso.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti appena disponibili: al momento resta lo strazio dell’ennesima tragedia della strada e tanti dubbi sulle cause dell’accaduto che portano a chiedersi, anche stavolta, se tale tragedia potesse essere evitata.