Turris, Mennella: “Nessun progetto ricevuto era credibile. Anno sabbatico per lavorare”

Il Sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha commentato con chiarezza e fermezza il delicato caso legato alla Turris, squadra simbolo della città. Intervenuto in merito alle ultime vicende che riguardano il futuro del club, Mennella ha espresso dubbi sui progetti ricevuti, definendoli “non credibili” e ha sottolineato la necessità di adottare un nuovo approccio, orientato a un lavoro serio e a lungo termine.

Le parole di Mennella sul caso Turris

Secondo il Sindaco, è fondamentale guardare alla situazione con una visione diversa: “Dobbiamo guardare in modo differente, lavorare con imprenditori per fare in modo di avere una squadra ma avendo tempo avanti per avere proposte più credibili, che in questo periodo non ho avuto”. Un messaggio chiaro, che invita a non accontentarsi di soluzioni improvvisate, ma di costruire un futuro solido e concreto per la Turris e per la città.

Un aspetto centrale del discorso di Mennella riguarda il progetto legato al nuovo stadio e alle strutture che sorgeranno attorno. Il Sindaco ha voluto evidenziare come un “progetto tangibile” di infrastrutture moderne possa rappresentare un incentivo per gli imprenditori, spingendoli a investire nel territorio. La creazione di strutture adeguate, infatti, potrebbe non solo potenziare la squadra, ma anche portare benefici economici e sociali per Torre del Greco, creando un circolo virtuoso di investimenti.

“Sarà un anno sabbatico per lavorare“, ha dichiarato il Sindaco, riferendosi al periodo di transizione che la Turris vivrà in attesa di soluzioni più concrete e lungimiranti. “Non tutti i mali vengono per nuocere, lavoriamo in un’ottica diversa”, ha aggiunto Mennella, enfatizzando come questa pausa possa essere l’opportunità per una riflessione profonda e per costruire basi più solide.