Cinema sotto le stelle, dal 22 agosto nuove proiezioni ai Molini Marzoli: da Ozpetek a Superman

Torna il cinema all’aperto a Torre del Greco, torna ad illuminarsi lo schermo degli ex Molini Marzoli: da giovedì 22 agosto riprende la rassegna “Cinema sotto le stelle”, l’arena estiva che ha già raccolto grande partecipazione di pubblico durante la prima parte della stagione.

Cinema sotto le stelle, tornano le proiezioni all’aperto

Un’iniziativa che porta il grande cinema in città, nei luoghi del cuore, a due passi dal mare nella cornice del complesso di archeologia industriale di via Calastro.

La rassegna, inserita nel progetto nazionale Cinema Revolution 2025, propone per i prossimi due weekend – venerdì, sabato e domenica a partire dalle 20.30 – film di qualità a prezzo ridotto, nell’ambito di una campagna di promozione della cultura cinematografica sostenuta dal Ministero della Cultura e dal Comune di Torre del Greco.

Tra i titoli in programma per la seconda parte della stagione: Diamanti di Ferzan Ozpetek, Buffalo Kids per tutta la famiglia, il thriller giudiziario Giurato numero 2 diretto da Clint Eastwood, la commedia E poi si vede dei Sansoni, e ancora Minecraft Movie, Jurassic World: La rinascita e il ritorno di Superman.

Film italiani e internazionali usciti nelle sale tra la fine del 2024 ed i primi 8 mesi del 2025 in un mix capace di attrarre tutte le fasce di pubblico.

Le proiezioni si terranno ogni sera alle ore 20.30. Il botteghino aprirà alle ore 19 direttamente agli ex Molini Marzoli, ma è possibile acquistare i biglietti anche online tramite il sito Azzurroservice. Il costo è di soli 3,50 euro per i film italiani e 5,00 euro per quelli esteri. Tramonto e venticello di mare sono inclusi nel prezzo! Ecco i titoli in programmazione fino a fine agosto.

Venerdì 22 agosto – Diamanti

Sabato 23 agosto – Buffalo Kids

Domenica 24 agosto – Il giurato n°2

Venerdì 29 agosto – La città proibita

Sabato 30 agosto – Jurassic World

Domenica 31 agosto – Superman