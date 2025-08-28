Il Città di Torre del Greco punta in alto: giovani promesse e un progetto ambizioso

Il Città di Torre del Greco sta prendendo forma con un progetto ambizioso che punta a far rinascere il calcio nella città, mettendo al centro giovani talenti locali e una nuova organizzazione tecnica. Con l’arrivo di mister Izzo alla guida della prima squadra, il club torrese ha deciso di fare un passo importante verso una stagione che non solo mira alla salvezza, ma anche a un sogno più grande.

Accanto a lui, Paolo Colombo è stato scelto per l’area tecnica, con l’obiettivo di creare un percorso di crescita continuo per tutti i giocatori. Per la formazione Under 19, è stato ingaggiato Salvatore Sorrentino, un nome che ha già dimostrato il suo valore nel mondo del calcio giovanile.

Tra giovani e voglia di rilanciare il territorio, il progetto del Città di Torre del Greco

Una delle principali novità di questa stagione è che tutti i giocatori della prima squadra sono locali, nati tra il 2006 e il 2008 e molti di loro provengono dalle giovanili della Turris. Un chiaro segno della volontà del club di puntare sul settore giovanile e sui talenti di Torre del Greco, un territorio che ha bisogno di nuove opportunità calcistiche dopo un periodo di vuoto.

La squadra si sta allenando al campo dell’Aura Sport in attesa che lo stadio Liguori possa essere disponibile. In settimana sono previsti i primi test match contro il Sorrento e il Terzigno, occasioni importanti per testare la preparazione e la condizione fisica dei ragazzi.

Il Città di Torre del Greco vuole essere una squadra che, pur puntando a mantenere la categoria, non rinuncia a sognare in grande. Con il lavoro di mister Izzo e l’impegno di tutta la società, l’obiettivo è quello di dare nuova linfa al calcio locale, offrendo a Torre del Greco un motivo per tornare a tifare e sognare.