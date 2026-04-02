Napoli regina di Pasqua, oltre 2 milioni di turisti ad aprile: quasi il doppio dell’anno scorso

Napoli e la Campania verso il boom di turisti in occasione della Pasqua: secondo le stime di Confesercenti Campania, saranno circa 600 mila i visitatori che sceglieranno di trascorrere il periodo di festivo nel territorio regionale, con 400 mila arrivi previsti soltanto nella città partenopea.

Record di turisti a Napoli per Pasqua: oltre 400 mila arrivi previsti

Nel capoluogo il boom, dunque, continua a crescere, con le 400mila presenze nel solo week-end. Gli studi di Confesercenti prevedono un trend positivo che proseguirà anche su base mensile: nel solo mese di aprile, Napoli arriverà a quasi 2 milioni di presenze turistiche, un dato quasi raddoppiato rispetto al 2025 e che conferma una crescita costante e strutturale del comparto. Il trend, del resto, è di un aumento del 10/15% del turismo rispetto al 2025, con un incremento di quello internazionale (oltre il 55% del totale presenze) e una permanenza media: 2,5/3 notti.

“Questi numeri confermano ciò che sostengo da tempo: il forte appeal di Napoli e della Campania è una grande opportunità per tutti” – ha commentato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno.

“E’ un risultato favorito anche dall’impegno e dall’intelligenza dai nostri imprenditori del turismo che hanno saputo fare bene il loro mestiere dando dei servizi straordinari a prezzi più bassi rispetto ad altre zone d’Italia. Napoli, ad esempio, continua ad essere una delle pochissime città dove nei ristoranti c’è un rapporto qualità-prezzo soddisfacente. In generale l’intera Campania può vantare una gastronomia straordinaria che da sempre è apprezzata nel mondo, prima ancora che ce lo riconoscesse l’UNESCO”.



Dal punto di vista dei trasporti, la città continua a rafforzare la propria accessibilità: oltre 20 compagnie aeree europee operano collegamenti con Napoli, contribuendo a un aumento significativo dei flussi turistici internazionali, in particolare dai mercati europei. Basti pensare che sono in arrivo, all’aeroporto Capodichino di Napoli, ben 4.189 voli per il solo mese di aprile. Il capoluogo, insomma si conferma una destinazione fortemente attrattiva per il turismo contemporaneo.

“I flussi interesseranno in maniera diffusa l’intero territorio urbano, coinvolgendo il centro storico, i musei, i siti culturali, i ristoranti e il lungomare. Napoli viene oggi riconosciuta non solo per la sua straordinaria bellezza e per il suo patrimonio storico millenario, ma anche per la qualità dell’accoglienza, grazie alla presenza di operatori e imprenditori che rappresentano un valore distintivo rispetto a molte altre destinazioni internazionali” – spiega Schiavo.

L’offerta ricettiva si presenta ampia e articolata, con il comparto extralberghiero (B&B, affittacamere, case vacanza) che registra un tasso di occupazione medio tra l’80% e l’85% nel periodo pasquale. Si osserva inoltre una crescita qualitativa dell’offerta, con strutture sempre più orientate a standard elevati.

“Il merito è delle imprese ma anche della sinergia con la politica. L’assessore regionale al turismo, Enzo Maraio, sta ascoltando con attenzione le istanze delle nostre categorie del turismo; come da tempo fanno gli assessori del comune di Napoli Teresa Armato e Antonio De Jesu, per i rispettivi ambiti di competenza” – sottolinea Schiavo.

“Per il futuro immaginiamo una crescita ulteriore dei numeri dei flussi turistici in Campania. Al momento, infatti, mancano all’appello importanti mercati come quello americano, russo, a causa delle note vicende geopolitiche, e alcuni asiatici. Ma il brand del nostro meraviglioso territorio continua ad essere sempre più ambito a livello globale, riconoscibile in parole come energia, civiltà, amore e sentimento”.

“Nel futuro le prospettive legate alla America’s Cup, il ruolo crescente della città come capitale dello sport e degli eventi e il valore della tradizione gastronomica napoletana ci inducono a pensare ad un’ulteriore crescita del turismo a Napoli e in Campania“ – conclude.