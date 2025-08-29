Boom turistico a Torre del Greco, oltre 80 mila presenze da inizio anno

Torre del Greco si conferma sempre più città turistica. Da gennaio a luglio sono stati registrati ben 81.943 pernottamenti nelle strutture ricettive regolarmente censite, con una media di quasi 12mila soggiorni al mese e un picco di 15.939 soltanto a giugno.

Torre del Greco, turismo in crescita: 80.000 presenze da gennaio a luglio

I dati, elaborati dall’ufficio Turismo del Comune su richiesta del sindaco Luigi Mennella, raccontano di un trend in costante crescita che premia gli sforzi di promozione messi in campo negli ultimi mesi: se nei primi tre mesi dell’anno i pernottamenti si aggiravano attorno ai 20.000, con l’arrivo della primavera e dell’estate i numeri sono quasi triplicati. Indicativo il mese di giugno, in cui è ricaduta la Festa dei Quattro Altari, che ha fatto segnare quasi 16.000 presenze, quasi quanto tutte quelle avute da gennaio a marzo.

“Il dato che ci giunge dalle strutture cittadine regolarmente censite – afferma il sindaco Luigi Mennella – conferma le nostre previsioni: il lavoro dedicato alla valorizzazione della città, attraverso iniziative culturali e sportive ma anche grazie alla partecipazione diretta e indiretta a fiere di settore, sta dando i frutti sperati”.

Mennella prosegue: “I numeri forniti dall’ufficio Turismo ci spingono a continuare a lavorare in questa direzione, nella consapevolezza che ci troviamo in un momento favorevole, grazie al traino del brand Napoli, ma anche che l’impegno nel promuovere la città e le sue bellezze consente di intercettare e fare rimanere a Torre del Greco chi viene in Campania richiamato dalle peculiarità del capoluogo”.

I turisti fanno bene alle casse comunali: “tesoretto” da oltre 100 mila euro

Il boom di presenze porta benefici anche alle casse comunali: l’imposta di soggiorno, introdotta a inizio anno, ha già fruttato 113.923,99 euro. Fondi che, assicura il primo cittadino, saranno reinvestiti per potenziare servizi e accoglienza: “Sono in itinere progetti mirati, che consentiranno ai visitatori di godere ancora di più delle bellezze del nostro territorio”.

Mennella, scelto dall’Anci Campania come rappresentante dei comuni vesuviano-sorrentini, guarda intanto alle prossime sfide: “Con l’Anci parteciperemo nei prossimi mesi a importanti fiere nazionali e internazionali per promuovere le peculiarità dei nostri territori”.

Non mancano poi i progetti per la città: dal rilancio della festa dei Quattro Altari al recupero di Villa De Nicola, dal museo virtuale del corallo – primo esempio al mondo – al Polo dei Saperi dedicato agli artigiani locali. E ancora, la Cittadella dello Sport, già attenzionata da realtà del basket e della pallavolo femminile.

“C’è una proposta così ampia – conclude Mennella – che i numeri già lusinghieri dei pernottamenti sono destinati a crescere ulteriormente”.