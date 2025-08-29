Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Boom turistico a Torre del Greco, oltre 80 mila presenze da inizio anno

Ago 29, 2025 - Giuseppe Mennella

Il porto di Torre del Greco

Torre del Greco si conferma sempre più città turistica. Da gennaio a luglio sono stati registrati ben 81.943 pernottamenti nelle strutture ricettive regolarmente censite, con una media di quasi 12mila soggiorni al mese e un picco di 15.939 soltanto a giugno.

Torre del Greco, turismo in crescita: 80.000 presenze da gennaio a luglio

I dati, elaborati dall’ufficio Turismo del Comune su richiesta del sindaco Luigi Mennella, raccontano di un trend in costante crescita che premia gli sforzi di promozione messi in campo negli ultimi mesi: se nei primi tre mesi dell’anno i pernottamenti si aggiravano attorno ai 20.000, con l’arrivo della primavera e dell’estate i numeri sono quasi triplicati. Indicativo il mese di giugno, in cui è ricaduta la Festa dei Quattro Altari, che ha fatto segnare quasi 16.000 presenze, quasi quanto tutte quelle avute da gennaio a marzo.

“Il dato che ci giunge dalle strutture cittadine regolarmente censite – afferma il sindaco Luigi Mennella – conferma le nostre previsioni: il lavoro dedicato alla valorizzazione della città, attraverso iniziative culturali e sportive ma anche grazie alla partecipazione diretta e indiretta a fiere di settore, sta dando i frutti sperati”.

Mennella prosegue: “I numeri forniti dall’ufficio Turismo ci spingono a continuare a lavorare in questa direzione, nella consapevolezza che ci troviamo in un momento favorevole, grazie al traino del brand Napoli, ma anche che l’impegno nel promuovere la città e le sue bellezze consente di intercettare e fare rimanere a Torre del Greco chi viene in Campania richiamato dalle peculiarità del capoluogo”.

I turisti fanno bene alle casse comunali: “tesoretto” da oltre 100 mila euro

Il boom di presenze porta benefici anche alle casse comunali: l’imposta di soggiorno, introdotta a inizio anno, ha già fruttato 113.923,99 euro. Fondi che, assicura il primo cittadino, saranno reinvestiti per potenziare servizi e accoglienza: “Sono in itinere progetti mirati, che consentiranno ai visitatori di godere ancora di più delle bellezze del nostro territorio”.

Mennella, scelto dall’Anci Campania come rappresentante dei comuni vesuviano-sorrentini, guarda intanto alle prossime sfide: “Con l’Anci parteciperemo nei prossimi mesi a importanti fiere nazionali e internazionali per promuovere le peculiarità dei nostri territori”.

Non mancano poi i progetti per la città: dal rilancio della festa dei Quattro Altari al recupero di Villa De Nicola, dal museo virtuale del corallo – primo esempio al mondo – al Polo dei Saperi dedicato agli artigiani locali. E ancora, la Cittadella dello Sport, già attenzionata da realtà del basket e della pallavolo femminile.

“C’è una proposta così ampia – conclude Mennella – che i numeri già lusinghieri dei pernottamenti sono destinati a crescere ulteriormente”.

Tag
turisti
Categorie

Leggi anche questi articoli


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Giuseppe Mennella
Sono nato mentre il Napoli vinceva il suo primo scudetto. Un "odi et amo" con questa terra, lungo una vita intera. Foto, videomaker, scrittura: do ossigeno a tutti i mezzi che mi consentono di raccontare la realtà, la mia realtà. Per i social sono #ilmennyquoditiano