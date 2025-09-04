VicenzaOro, corallo e cammei torresi protagonisti sulla scena internazionale

A VicenzaOro, una tra le più importanti fiere di settore nel mondo dei gioielli, folta presenza di aziende di Torre del Greco oltre ad uno stand istituzionale di Assocoral.

VicenzaOro, Torre del Greco protagonista

Settembre segna la ripartenza delle grandi fiere internazionali del gioiello, e come da tradizione il primo appuntamento è con Vicenzaoro, in programma dal 5 al 9 settembre. La manifestazione, tra le prime tre al mondo insieme a Hong Kong e Las Vegas, vedrà ancora una volta Torre del Greco al centro della scena grazie alle aziende associate ad Assocoral.

La novità più attesa di questa edizione è la presenza di uno stand istituzionale Assocoral (Hall 4, Stand 704B), che diventerà punto di riferimento per operatori e visitatori. Qui, per tutta la durata della fiera, abili artigiani torresi realizzeranno dal vivo dimostrazioni di lavorazione del corallo e del cammeo, offrendo al pubblico l’occasione di ammirare tecniche secolari.

Lo spazio ospiterà inoltre materiali informativi e l’elenco aggiornato delle aziende socie, facilitando il contatto diretto con i protagonisti del comparto.

L’evento internazionale sempre più “rosso corallo”

Assocoral sarà anche sponsor del Welcome Cocktail di venerdì 5 settembre in Piazza dei Signori: un evento esclusivo con hostess che indosseranno gioielli in corallo e cammeo e la distribuzione di ben mille cadeaux realizzati da dieci aziende associate.

Un gesto simbolico e allo stesso tempo concreto per ribadire la vitalità di un settore che unisce tradizione e innovazione.

Un ricco programma culturale

Il programma culturale vedrà il presidente Vincenzo Aucella impegnato in diversi appuntamenti: dal convegno “La sfida dell’identità: il gioiello campano tra cultura del territorio e innovazione”, organizzato dal Distretto Orafo Campano e dedicato anche al riconoscimento IGP, al talk “Cammeo: il Gioiello del Mare (Ancora) da Scoprire”, fino all’approfondimento sulle nuove tecnologie con “Gioielleria e AI: l’alleanza che non ti aspetti”.

Non mancherà il fuori salone VIOFF, quest’anno intitolato “Golden Bloom”: sabato 6 settembre due artigiani di Torre del Greco terranno laboratori esperienziali al Museo del Gioiello di Vicenza, aprendo le porte a un pubblico curioso e appassionato.

Mille cadeaux torresi per l’inaugurazione

“Sarà per noi una Vicenzaoro differente, dove il corallo e il cammeo di Torre del Greco saranno sempre più al centro dell’attenzione” ha dichiarato Aucella, sottolineando il lavoro di squadra che ha reso possibile un’iniziativa di così ampio respiro. “Abbiamo messo in campo azioni importanti, come i 1000 cadeaux per l’inaugurazione, resi possibili grazie all’impegno degli associati e del Consiglio Direttivo. Un sentito ringraziamento va a IEG e al Golden Team, con cui negli ultimi due mesi abbiamo lavorato a stretto contatto, trovando sempre grande professionalità e disponibilità“

Particolare attenzione sarà riservata ai giovani artigiani, come Alessandro Simonelli, esempio concreto di come la collaborazione tra scuole, associazioni e fondazioni possa garantire continuità e futuro a un comparto che è patrimonio identitario della città.