ORDINANZA/ Allerta meteo arancione, scuole chiuse a Torre del Greco: fino a quando

A seguito dell’avviso di allerta arancione diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e la dirigente Maria Gabriella Camera hanno firmato l’ordinanza che prevede la chiusura di cimitero, parchi e scuole.

Allerta meteo arancione: scuole chiuse a Torre del Greco

Il provvedimento prevede la chiusura di cimitero, parchi e scuole dalle ore 14:00 di mercoledì 10 settembre fino alle ore 14 di giovedì 11 settembre. Si tratta di una misura precauzionale per evitare eventuali disagi e danni causati dal forte maltempo.

Nelle scorse ore, la Protezione Civile ha innalzato il livello dell’allerta, già in vigore dalla giornata di oggi, passando dal giallo all’arancione. Si prevede, infatti, una intensificazione delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che potrebbero avere forte intensità. L’allerta meteo, contestualmente, è stata prorogata fino alle ore 14 di domani, giovedì 11 settembre, su tutta la Campania. Il quadro meteo, fortemente incerto, renderà possibili temporali particolarmente intensi e a rapidità di evoluzione a scala locale, anche accompagnati di fulmini, grandine e raffiche di vento.