Chi era Nunzia Mele, la ragazza morta a Torre del Greco: aveva solo 22 anni

Si chiamava Annunziata Mele, per tutti Nunzia, la ragazza morta a soli 22 anni, a seguito di un tragico incidente avvenuto a Torre del Greco.

Chi era Nunzia: la ragazza morta nell’incidente a Torre del Greco

La giovane, originaria di Acerra, ha perso la vita durante uno schianto in moto, a soli 22 anni. Nunzia si trovava a bordo di una moto guidata da un 38enne quando, per cause ancora da accertare, il veicolo si sarebbe scontrato con un’auto all’incrocio di via Purgatorio, a Torre del Greco.

Per la ragazza, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: sarebbe morta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. Il conducente della moto è stato trasferito d’urgenza in ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata.

Il 28enne alla guida dell’auto, invece, è stato soccorso e dimesso con una prognosi di 5 giorni. Intanto sul posto sono giunti anche i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale per effettuare i rilievi del caso e dare il via alle indagini che serviranno per ricostruire con esattezza l’intera dinamica della vicenda.

La salma della 22enne è stata sequestrata in attesa dell’esame autoptico che farà luce sulle cause del decesso. Sotto sequestro anche i due veicoli coinvolti nell’incidente. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità di Acerra, per la scomparsa improvvisa e prematura di un’altra giovane cittadina.