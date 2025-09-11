Controlli dei carabinieri a Torre del Greco: arrestato un 26enne nella notte

Questa notte, a Torre del Greco, i carabinieri della locale compagnia hanno effettuato una serie di controlli tra le strade della cittadina e, nel corso di una perquisizione, hanno arrestato un ragazzo di 26 anni.

Controlli dei carabinieri a Torre del Greco: un arresto

I militari dell’arma hanno effettuato un servizio a largo raggio sul territorio. Durante le operazioni, effettuate con i militari del reggimento Campania e con il Nucleo cinofili di Sarno, sono state perquisite diverse aree comuni e abitazioni.

Nel corso di questi sopralluoghi è stato arrestato D.C., un ragazzo di 26 anni, per detenzione abusiva e ricettazione. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione e le pertinenze dell’uomo trovando in un box di via del Clero una pistola calibro 9×21 con 20 colpi.

L’arma, risultata rubata nel novembre 2024, sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. L’arrestato, intanto, è stato trasferito in carcere dove dovrà rispondere dell’accusa avanzata.

Le operazioni, continuate fino all’alba, hanno permesso di identificare e denunciare 4 persone di origine colombiana non regolari sul territorio nazionale. Una di queste, una donna di 35 anni, è stata segnalata anche alla prefettura perché trovata in possesso di un grammo e mezzo di cocaina rosa.