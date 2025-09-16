Torre del Greco, il comune apre un canale per le donazioni a Gaza: i dettagli

A Torre del Greco è possibile inviare donazioni per la popolazione di Gaza attraverso il sito istituzionale del comune: il provvedimento dopo che l’ente di Palazzo Baronale ha riconosciuto ufficialmente lo stato palestinese.

Sul sito del comune di Torre del Greco il link per inviare donazioni a Gaza

Torre del Greco si schiera ancora una volta a fianco della Palestina. Dopo l’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale, arrivano le prime azioni concrete per dare seguito al riconoscimento ufficiale dello Stato palestinese. A renderlo noto è il consigliere del Movimento 5 Stelle, Mirko Gallo, che annuncia due importanti iniziative di sensibilizzazione e solidarietà.

La prima è un invito diretto ai cittadini: sul sito ufficiale del Comune di Torre del Greco è stata attivata una sezione dedicata alle donazioni a favore delle realtà internazionali che operano a Gaza. In particolare, i link puntano alle pagine di Emergency ed “Un Ponte Per”, associazioni riconosciute per la loro serietà, impegnate al supporto della popolazione civile nei territori palestinesi.

Tramite un semplice collegamento online, chiunque potrà sostenere famiglie in difficoltà e presidi ospedalieri che, in un contesto di emergenza umanitaria, faticano ogni giorno a garantire assistenza e cure.

“Non fermiamoci nel ribadire l’attenzione sul genocidio che sta accadendo”, ha dichiarato Gallo, invitando la comunità torrese a non restare indifferente di fronte a una delle più gravi tragedie umanitarie del nostro tempo.

Presto uno spettacolo di Emergency nelle scuole cittadine

La seconda riguarda il mondo della scuola. È in fase di valutazione da parte dei settori della pubblica istruzione e della cultura la proposta di portare nelle terze classi delle scuole secondarie di primo grado lo spettacolo teatrale Stupidorisiko di Emergency, un’opera pensata per raccontare in maniera semplice e diretta l’assurdità dei conflitti.

L’obiettivo è educare i più giovani alla pace, attraverso il linguaggio del teatro, e stimolare una riflessione collettiva sul rifiuto della guerra come strumento di risoluzione delle controversie.

L’iniziativa del Comune si inserisce in un clima di crescente mobilitazione internazionale: il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina, annunciato da diversi Paesi europei, ha infatti riacceso il dibattito e spinto numerose città italiane a rafforzare gesti simbolici e concreti di vicinanza al popolo palestinese. Torre del Greco, ancora una volta, sceglie di non restare alla finestra, ma di impegnarsi sul fronte culturale e solidale.