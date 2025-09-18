Vesuvio Live

Weekend da fiaba a Villa Macrina: successo per la prima giornata, tanti eventi per sabato 20 e 27

Set 18, 2025 - Giuseppe Mennella

Grande partecipazione e tanto entusiasmo per la prima giornata di Torre in fiaba, la rassegna promossa dal Comune di Torre del Greco e accolta con gioia da famiglie e bambini.

“Torre in Fiaba”, successo a Villa Macrina

Sabato scorso, Villa Macrina si è trasformata in un piccolo regno incantato: tra laboratori creativi e spettacoli all’aperto, l’iniziativa ha visto una presenza massiccia di piccoli spettatori e dei loro genitori, che hanno potuto vivere un pomeriggio all’insegna della fantasia e della condivisione.

Il progetto, finanziato dalla Città Metropolitana e curato dal settore Cultura diretto da Gaetano Camarda, è stato realizzato in collaborazione con La fabbrica del divertimento, che ha portato a Torre del Greco un format capace di coniugare gioco, didattica e spettacolo dal vivo. Tre gli appuntamenti in programma, sempre di sabato pomeriggio, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

I prossimi appuntamenti, sabato 20 e 27 settembre

Il prossimo incontro è fissato per sabato 20 settembre e avrà come filo conduttore “La fiaba classica: stravaganti riletture tra arte, musica e teatro”.

Alle 17.30 partiranno i laboratori: “Ritratto da fiaba, l’arte racconta” (consigliato dai 5 ai 10 anni) e “Musica per menestrelli, la musica racconta”, concerto interattivo adatto già dai 2 anni. A seguire, alle 18.30, spazio allo spettacolo “Dov’è finito il principe azzurro?” a cura de Il teatro nel baule, che accompagnerà i bambini in una fiaba rivisitata con ironia e leggerezza.

La rassegna si chiuderà sabato 27 settembre con un pomeriggio dedicato al mare, tra laboratori e musica mediterranea, per poi concludersi con lo spettacolo “Sos Oceano”, sempre pensato per un pubblico di giovanissimi.

Parcheggio gratuito a pochi passi, nella scuola Angioletti

Per agevolare le famiglie, il Comune ha predisposto gratuitamente il parcheggio presso l’istituto comprensivo Angioletti di via Giovanni XXIII, a pochi passi da Villa Macrina. Un’attenzione in più per rendere l’esperienza non solo magica ma anche comoda e accessibile.

Con Torre in fiaba, la città si conferma laboratorio di cultura a misura di bambino, dove il gioco diventa occasione di crescita e la fiaba si trasforma in un linguaggio universale di partecipazione.

Giuseppe Mennella
Sono nato mentre il Napoli vinceva il suo primo scudetto. Un "odi et amo" con questa terra, lungo una vita intera. Foto, videomaker, scrittura: do ossigeno a tutti i mezzi che mi consentono di raccontare la realtà, la mia realtà. Per i social sono #ilmennyquoditiano