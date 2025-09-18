Weekend da fiaba a Villa Macrina: successo per la prima giornata, tanti eventi per sabato 20 e 27

Grande partecipazione e tanto entusiasmo per la prima giornata di Torre in fiaba, la rassegna promossa dal Comune di Torre del Greco e accolta con gioia da famiglie e bambini.

“Torre in Fiaba”, successo a Villa Macrina

Sabato scorso, Villa Macrina si è trasformata in un piccolo regno incantato: tra laboratori creativi e spettacoli all’aperto, l’iniziativa ha visto una presenza massiccia di piccoli spettatori e dei loro genitori, che hanno potuto vivere un pomeriggio all’insegna della fantasia e della condivisione.

Il progetto, finanziato dalla Città Metropolitana e curato dal settore Cultura diretto da Gaetano Camarda, è stato realizzato in collaborazione con La fabbrica del divertimento, che ha portato a Torre del Greco un format capace di coniugare gioco, didattica e spettacolo dal vivo. Tre gli appuntamenti in programma, sempre di sabato pomeriggio, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

I prossimi appuntamenti, sabato 20 e 27 settembre

Il prossimo incontro è fissato per sabato 20 settembre e avrà come filo conduttore “La fiaba classica: stravaganti riletture tra arte, musica e teatro”.

Alle 17.30 partiranno i laboratori: “Ritratto da fiaba, l’arte racconta” (consigliato dai 5 ai 10 anni) e “Musica per menestrelli, la musica racconta”, concerto interattivo adatto già dai 2 anni. A seguire, alle 18.30, spazio allo spettacolo “Dov’è finito il principe azzurro?” a cura de Il teatro nel baule, che accompagnerà i bambini in una fiaba rivisitata con ironia e leggerezza.

La rassegna si chiuderà sabato 27 settembre con un pomeriggio dedicato al mare, tra laboratori e musica mediterranea, per poi concludersi con lo spettacolo “Sos Oceano”, sempre pensato per un pubblico di giovanissimi.

Parcheggio gratuito a pochi passi, nella scuola Angioletti

Per agevolare le famiglie, il Comune ha predisposto gratuitamente il parcheggio presso l’istituto comprensivo Angioletti di via Giovanni XXIII, a pochi passi da Villa Macrina. Un’attenzione in più per rendere l’esperienza non solo magica ma anche comoda e accessibile.

Con Torre in fiaba, la città si conferma laboratorio di cultura a misura di bambino, dove il gioco diventa occasione di crescita e la fiaba si trasforma in un linguaggio universale di partecipazione.