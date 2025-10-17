Centro Ginnastica Turris, da 10 anni la palestra dei campioni: nello sport, nel lavoro e nella vita

Il Centro Ginnastica Turris compie dieci anni: la “fabbrica dei campioni” di Torre del Greco è diventata una fucina di talenti ma anche la “scelta vincente” per chi vuole raggiungere obiettivi professionali per i quali un fisico allenato è un requisito imprescindibile.

Centro Ginnastica Turris: come nasce una “scelta vincente”

Quand’è che una scelta si può definire vincente? Forse, quando cambia radicalmente la tua vita. Dieci anni fa il Centro Ginnastica Turris nasceva come un sogno. Oggi è una realtà che continua a crescere, formare, vincere.

Dieci anni, ma una storia ed una bacheca (in realtà più di una…) già piena di medaglie, sacrifici e sorrisi. Il Centro Ginnastica Turris ha spento il 7 ottobre le sue prime dieci candeline, ma il nome è già diventato sinonimo di eccellenza nel panorama sportivo campano e non solo.

Una realtà giovane, guidata dalla mentalità da “leader” della direttrice sportiva, Ersilia De Chiara, che ha trasformato un pezzettino di Torre del Greco in una vera e propria fabbrica di campioni.

Ersilia De Chiara

Tre parole che sono diventate uno slogan: “La scelta vincente”. Ma più che uno slogan, è un modo di vivere. Al Centro Ginnastica Turris si entra per allenarsi e si esce diversi: più forti, più consapevoli, più capaci di superare i propri limiti.

Atleti a podio, trionfi a Praga: 50 medaglie in un anno per la fabbrica torrese delle campionesse

Qui la ginnastica non è solo disciplina, ma una scuola di vita, dove ogni esercizio insegna determinazione, costanza e rispetto per sé stessi e per gli altri.

Negli anni il Centro Ginnastica Turris ha conquistato risultati che parlano da soli: solo negli ultimi mesi podio quasi totale ai Campionati Italiani OPES, trionfi nella serie C di ginnastica artistica, e una vittoria internazionale a Praga, nella TeamGym, dove gli atleti torresi hanno rappresentato l’Italia con orgoglio e talento.

In totale, più di cinquanta medaglie portate a casa solo nella scorsa stagione: un record per una società che, in Campania, è tra le più giovani ad aver raggiunto il livello Gold, quello dove nascono le future atlete olimpiche.

Preparazione ai concorsi: “Chi si affida a noi non ha avuto problemi”

Ma ridurre il Centro Ginnastica Turris ai suoi successi sarebbe ingiusto. Perché nella palestra di Viale Ungheria non si costruiscono solo atleti: si costruiscono persone.

Il PT Vincenzo Festa

Lo dimostrano le tante storie di chi, partendo da zero, ha trovato con Ersilia ed il suo staff la spinta per cambiare sé stesso.

“C’è chi si è iscritto per superare un concorso nei Vigili Urbani o nei Carabinieri, e ha scoperto che allenarsi non significa solo migliorare il corpo, ma anche la mente – racconta Ersilia – C’è chi pensava di essere “fuori forma” e oggi fa capriole sulla trave o affronta con sicurezza allenamenti che sembravano impossibili. Non è un caso che chi si allena con noi è sempre passato alle prove fisiche dei concorsi pubblici”.

La direttrice Ersilia De Chiara al reformer

La battuta è d’obbligo: possiamo dire che portate fortuna? “No, la verità è che li facciamo sgobbare!”, scherza la direttrice.

Una preparazione mirata ai concorsi pubblici: che si tratti di prove fisiche per forze dell’ordine o di percorsi di potenziamento personale, i risultati parlano chiaro.

Realizzare i “sogni arretrati”, al Centro Turris non è mai troppo tardi

La palestra dei campioni – come ormai molti la chiamano – è anche un luogo dove si realizzano sogni rimasti sospesi.

Con corsi che spaziano dalla ginnastica artistica alla acrobatica per adulti, dal pilates al body power, dalla danza aerea ai balli caraibici, ogni percorso è pensato per dare spazio a passioni diverse ma unite da un’unica filosofia: quella del miglioramento continuo. “Qui si viene per superarsi, non per confrontarsi“, spiega ancora Ersilia.

Con uno staff di livello nessun ostacolo è insormontabile

E non mancano le figure di riferimento che rendono questo centro unico. La direttrice Ersilia De Chiara, con la sua formazione anche in osteopatia, segue da vicino ogni atleta, garantendo un approccio completo e personalizzato.

Accanto a lei, professionisti come Vincenzo Festa, punto di riferimento richiestissimo per il personal training e la rieducazione posturale, e Antonio Borriello, allenatore di livello nazionale nella kick boxing. E tanti altri validissimi collaboratori e collaboratrici per uno staff giovane, vitale e professionale.

È una squadra solida, preparata, che condivide un’idea semplice ma potente: ogni corpo ha un potenziale, basta la giusta guida per farlo emergere.

Frequentare il Centro Ginnastica Turris significa entrare in un ambiente che respira passione. Ogni allenamento è una sfida, ogni piccolo progresso una vittoria. I bambini imparano la disciplina e il gioco, gli adulti riscoprono la leggerezza del movimento, le atlete crescono con la mentalità di chi non si accontenta. È un luogo che forma, ispira e accende la voglia di farcela.

Centro Ginnastica Turris, dove si trova e contatti

Il Centro Ginnastica Turris si trova a Torre del Greco in viale Ungheria 30, a due passi dallo stadio Amerigo Liguori e dalla stazione della Circumvesuviana di Torre del Greco.

Tel: 3471097338

Facebook: Centro Ginnastica Turris

Instagram: centroginnasticaturris

TikTok: centro.ginnastica