Il giorno di San Vincenzo Romano, la Notte Sacra si conclude con la processione delle reliquie: il percorso

Si conclude oggi la Notte Sacra a Torre del Greco: la città si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e identitari dell’anno con la processione di San Vincenzo Romano, in programma questa sera, 14 ottobre, con partenza alle ore 20 dalla Basilica di Santa Croce.

Notte Sacra, la conclusione con la processione delle reliquie

Il corteo, guidato dal clero cittadino e accompagnato da centinaia di fedeli, seguirà il percorso che attraversa il cuore del centro storico: dopo l’uscita dalla Basilica di Santa Croce il corteo si dirigerà verso via Teatro, via Piscopia, con una sosta toccante presso la Casa del Santo.

La processione andrà verso via Falanga, via Comizi, Largo Costantinopoli e infine il rientro in Basilica. Un itinerario breve ma denso di significato, un pellegrinaggio tra le strade che ancora conservano l’impronta viva del “parroco santo”, canonizzato da Papa Francesco nel 2018.

Nel presentare la “Notte Sacra”, don Giosuè Lombardo, parroco della Basilica e promotore instancabile della devozione vincenziana, aveva ricordato come “la Notte Sacra è un’occasione per riscoprire la bellezza della fede vissuta nel quotidiano, la santità che nasce dai gesti semplici, dallo stare accanto agli ultimi, come fece San Vincenzo Romano”.

L’invito alla città: sotto lo sguardo e la protezione di San Vincenzo Romano

Dopo il successo degli eventi esterni legati alla Notte Sacra che hanno visto numerosissime persone in strada nello scorso fine settimana, l’iniziativa che ricorda una figura tanto cara ai torresi si chiude con il punto più religioso e solenne.

La processione, inserita nel programma della Notte Sacra 2025, rappresenta il culmine spirituale dell’intera manifestazione: un momento di raccoglimento e memoria collettiva, in cui la città ritrova se stessa nel passo lento del suo Santo tra la gente. Le reliquie, portate in processione per le vie del centro, sono segno tangibile di un legame che non si è mai spezzato, tra fede e storia, tra popolo e pastore.

Quando le luci della sera scenderanno su Piazza Santa Croce, e il suono delle campane accompagnerà il ritorno delle reliquie in Basilica, Torre del Greco si ritroverà – ancora una volta – unita sotto lo sguardo mite di San Vincenzo, simbolo eterno di carità, speranza e rinascita.