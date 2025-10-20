Vesuvio Live

VIDEO/ Turris, ricordi Armiento? L’australiano segna ed è l’idolo dei Wellington Phoenix

Ott 20, 2025 - Michele Massa

Inizia nel migliore dei modi l’avventura di Carlo Armiento con la maglia dei Wellington Phoenix. L’attaccante italo-australiano ha infatti segnato all’esordio nel 2-2 di sabato contro il Perth Glory, suo ex club, regalando spettacolo e confermando di essere uno dei protagonisti più attesi della nuova stagione dell’A-League.

Dal difficile periodo alla Turris alla rinascita in A-League

Classe 1999, Carlo Armiento aveva provato l’esperienza europea con una parentesi in Italia alla Turris, dove però non tutto era andato come sperato. Tra infortuni e problemi di ambientamento, l’attaccante non era riuscito a esprimere appieno il suo talento, trovando poco spazio e tanta frustrazione. Ma quell’esperienza, seppur complicata, gli è servita per crescere e maturare, viste le tante difficoltà viste e subite nella travagliata mezza stagione corallina (prima dell’esclusione dal campionato).

Oggi, tornato in patria, Armiento è diventato in poche settimane l’idolo dei tifosi dei Wellington Phoenix. Il tecnico lo ha definito l’acquisto perfetto, mentre i suoi compagni nel post-partita lo hanno lodato. Che sia l’inizio di una nuova era, più fortunata, per Carlo?

