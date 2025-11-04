Kickboxing, MMA e Muay Thai: Torre Del Greco ospiterà il Torneo Città del Corallo

Domenica 9 novembre 2025 la palestra dell’istituto G.B. Angioletti ospiterà la terza edizione del Campionato Regionale FIGHT1 Campania powered By Leone 1947, prima fase a Torre del Greco (NA).

La sfida per l’accesso ai nazionali: il programma della gara

Organizzato da dal Comitato Regionale Campania FIGHT1 in collaborazione con CSEN e CONI, l’evento è una delle tappe regionali valide per la qualificazione ai campionati nazionali del circuito FIGHT1 2026.

Il programma della gara prevede alle ore 9.00-10.30 accredito, iscrizioni e peso; ore 12.00 inizio gara, che sarà gratuita al publico. Il campionato prevede incontri in cinque discipline ufficiali: Kickboxing, Fight Code Rules, Muay Thai, Grappling e Shoot Boxe/MMA.

Gli atleti si sfideranno in modalità a contatto pieno e a contatto leggero, rispettando le norme di sicurezza e i regolamenti FIGHT1-CSEN.

Le gare coinvolgono tutte le fasce d’età suddivisi per peso e livello tecnico. Potranno accedere alla fase nazionale i vincitori delle categorie previste. Divisi in: junior dai 16 ai 18 anni e Senior dai 19 ai 40 anni.

Categorie di peso Kickboxing Fight Code Rules – Muay Thai

Juniores Femminili classe UNICA KG: -50; -55; -60; -65; +65.

Juniores Maschili KG: -51; -54; -57; -60; -63,5; -67; -70; -73; -76; -80; -85; +85.

Seniores Femminili classe C-B-A KG: -50; -55; -60; -65; -70; +70.

Seniores Maschili classe C-B-A KG: -54; -57; -60; -63,5; -67; -70; -73; -76; -80; -85; -93; +93.

Categorie di peso Seniores Classe N SOLO REGIONALE (SENZA CODICE GARA)

Femminili classe N KG: -50; -55; -60; -65; -70; +70.

Maschili classe N KG: -54; -57; -60; -63,5; -67; -70; -73; -76; -80; -85; -93; +93.

Categorie di peso MMA

Juniores Femminili classe UNICA KG: -52,2; -56,7; -61,2; -65,8; +65,8.

Juniores Maschili classe UNICA KG: -61,2; -65,8; -70,3; -77,1; -83,9; -93; +93.

Seniores Femminili Classe C-B-A KG: -52,2; -56,7; -61,2; -65,8; -72,6; +72,6.

Seniores Maschili Classe C-B-A KG: -61,2; -65,8; -70,3; -77,1; -83,9; -93; +93.

Categorie di peso Seniores MMA Classe N SOLO REGIONALE (SENZA CODICE GARA)

Femminili classe N KG: -52,2; -56,7; -61,2; -65,8; -72,6; +72,6.

Maschili classe N KG: -61,2; -65,8; -70,3; -77,1; -83,9; -93; +93.

Categorie di peso GRAPPLING

Juniores Femminili KG: -52; -57; -61; -66; +66.

Juniores Maschili KG: -61; -66; -70; -77; -84; -93; +93.

Seniores Femminili Classe C-B-A KG: -52; -57; -61; -66; +66.

Seniores Maschili Classe C-B-A KG: -61; -66; -70; -77; -84; -93; +93.



