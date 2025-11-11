VIDEO/ Turris United, la mostra fotografica “Oltre il Campo” per le vie di Torre del Greco

Il 9 novembre dalle ore 11 si è tenuto per le strade di Via Roma a Torre del Greco l’evento “Oltre il Campo”, una mostra fotografica che racconta la storia degli 81 anni della Turris.

Un evento carico di emozione per i partecipanti, mirato al ricordo del passato ma soprattutto con uno sguardo al futuro, magari più roseo per la squadra corallina, che vive ancora nei cuori dei tanti tifosi torresi.

“La Turris è qualcosa di più di una squadra di calcio”

Il direttivo di Turris United presenta così al pubblico numeroso la mostra fotografica:

“La mostra si chiama oltre il campo, perché noi vogliamo andare oltre la squadra di calcio, e nasce dalla voglia di riportare la Turris a casa propria, tra i respiri della sua gente, nel cuore della città.”

Per i tifosi è importante ricordare che la Turris per la prima volta nella sua storia non avrà una squadra a salutare l’Immacolata:

“Quest’anno non ci sarà nessuna squadra a salutare l’Immacolata alla girata del carro del 7 dicembre, ma sarà l’Immacolata ad accarezzare la Turris. Questo può essere un messaggio di passione e di fede collettiva, perché la Turris deve tornare nei cuori di tutti quanti.”

Anche il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella è intervenuto per commentare l’iniziativa, messa in atto con la collaborazione tra Comune di Torre del Greco e Turris United:

“Oggi parlare della Turris ci fa ricordare che quest’anno non c’è una squadra a rappresentare la città; negli ultimi mesi la Turris non passa un bel periodo, ma questi momenti di fermo possono essere positivi per creare una Turris nuova e fatta per bene: con il mandato che abbiamo dato per lo stadio nuovo possiamo pensare ad un futuro migliore. Insomma, non tutti i mali vengono per nuocere.”