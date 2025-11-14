VIDEO/ Luca Giannone e il suo amore per i corallini: contribuisce al progetto Turris United

Turris United, l’iniziativa dei tifosi corallini che punta alla rinascita della Turris prima come comunità che come squadra, riceve il contributo da uno dei simboli della storia recente della Turris, il capitano e numero 10 Luca Giannone, che attraverso un video pubblicato da Turris United ha voluto comunicare il suo pieno supporto al progetto.

Le parole di Luca Giannone

Nel video Luca Giannone spende delle parole d’amore verso la piazza torrese e spera in un futuro radioso per la squadra di Torre del Greco:

“Partecipo anche io a questo progetto chiamato Turris United, perché credo fortemente in una rinascita della Turris. Un progetto fatto dai tifosi e per i tifosi, e spero che molti possano prendere parte a questa iniziativa, sperando di tornare a fare qualcosa di importante a Torre del Greco.”

Cinque anni di Turris con Giannone

Oggi Luca Giannone milita in Serie D con la maglia della Nocerina, dove sta mostrando le sue qualità con già 3 gol e 4 assist in appena 12 presenze. L’ex Turris ha vestito la maglia corallina per cinque anni; con 123 presenze, 28 gol e 17 assist è diventato il simbolo della squadra, vestendo anche la fascia da capitano.

Giannone non ha dimenticato la Turris, e i corallini non dimenticano Giannone, che ha onorato la maglia fino alla fine.