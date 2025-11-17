VIDEO/ Riqualificazione urbana “Le Scale della Villa”, Turris United risponde presente

Il 16 novembre Turris United ha partecipato all’iniziativa di riqualificazione urbana “Le Scale della Villa”, un evento che fa parte di un progetto europeo più grande chiamato “Eco in Città”, mirato alla sostenibilità urbana delle città europee.

“Prima di essere tifosi siamo cittadini”

Turris United ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa per avvicinarsi alle altre associazioni già attive a Torre del Greco, ma soprattutto per far sì che il cittadino provi più amore e rispetto per la propria città:

“Noi di Turris United prima di essere tifosi della Turris siamo cittadini, e in questo senso vogliamo preservare il rispetto e l’amore per la nostra città.”

Il direttivo si è detto entusiasta e felice dell’iniziativa che per questa terza tappa si è occupata delle scale accanto alla Villa Comunale Vincenzo Ciaravolo di Torre del Greco:

“Durante l’iniziativa ci siamo uniti ad altre realtà attive sul territorio e abbiamo cercato di portare tutto ad uno stato dignitoso: abbiamo decorato i terrazzi, ripulito il campetto e cancellato le scritte dall’ascensore, per rendere tutto più vivibile. Abbiamo piantato dei nuovi alberi, e questo può essere anche un simbolo di speranza di rinascita della nostra Turris, oltre a rendere la nostra città più bella da vedere.“

“Non solo attivismo sportivo, ma cittadinanza attiva”

L’associazione di Torre del Greco è soddisfatta della risposta ricevuta, ma crede che si possa fare ancora di più per aumentare la partecipazione a questo tipo di iniziative:

“Noi di Turris United vogliamo che le persone che ci vedono sui social non scrollino il telefono: la partecipazione è tanta ma ne vorremmo ancora di più. È stata una bella domenica mattina, hanno partecipato persone dagli 8 ai 70 anni ed è stato bello sporcarsi le mani.”

La forza di Turris United è il gruppo, e di certo non ha intenzione di fermarsi:

“Con queste iniziative vogliamo sensibilizzare le persone a tenere la città vivibile, vogliamo stare insieme e ci stiamo mettendo tutta la forza di volontà per continuare con il progetto. Siamo sempre pronti a nuove iniziative per farci conoscere, e non vogliamo fermarci qui.”