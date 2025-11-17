VIDEO/ Giannone non li sa fare brutti: eurogol da fuori area e Nocerina ancora vittoriosa

Luca Giannone continua a incantare. Nel match tra Nocerina e Cos Sarrabus, il fantasista campano ha messo a segno un vero e proprio eurogol, confermando il suo straordinario momento di forma e la sua fama di specialista delle giocate d’autore.

Gol e spettacolo, Giannone conquista Nocera

L’ex Turris, arrivato alla Nocerina con il compito di alzare il tasso tecnico e di portare qualità nell’ultimo terzo di campo, ha trovato il gol del provvisorio pareggio con una prodezza destinata a rimanere impressa nella memoria dei tifosi. Palla vagante al limite dell’area, coordinazione perfetta e sinistro al volo che si è insaccato all’incrocio dei pali, lasciando il portiere immobile: una conclusione splendida, degna dei migliori interpreti della categoria.

Giannone aveva già dato prova della sua classe nella recente sfida di Coppa Italia contro la Reggina, dove aveva firmato una doppietta di altissimo livello. Il gol contro il Cos Sarrabus, però, aggiunge un altro capitolo alla sua personale collezione di reti spettacolari, confermando il suo ruolo di trascinatore e di uomo decisivo della Nocerina.

Il pubblico del “San Francesco” è esploso in un boato, consapevole di aver assistito a un gesto tecnico fuori dal comune. Se questo è l’antipasto della stagione di Giannone, le premesse per la Nocerina sono più che incoraggianti.