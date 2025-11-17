Elezioni regionali, ecco la nuova ubicazione dei seggi a Torre del Greco

In vista delle elezioni regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre, Torre del Greco riorganizza la disposizione dei seggi elettorali a causa di alcune modifiche strutturali negli edifici scolastici cittadini. La temporanea chiusura del plesso Romano di via De Curtis, il ripristino del plesso Orsi in via Lava Troia e la necessità di ricollocare le sezioni della succursale Pantaleo di via De Gasperi hanno portato a una revisione complessiva degli spazi.

Torre del Greco, tutte le sedi dei seggi per le elezioni regionali

Le otto sezioni del plesso Romano (61-66, 94 e 105) saranno trasferite al liceo Nobel in via De Gasperi, mentre le sezioni 58, 59 e 60 della succursale del Pantaleo troveranno posto nella sede centrale del comprensivo Giampietro-Romano in via Nazionale. L’amministrazione comunale ha diffuso l’elenco completo e aggiornato delle sezioni elettorali attive sul territorio. Ecco la nuova mappatura:

Giovanni Mazza (via Vittorio Veneto 34): sezioni 1-2-3-4-20-28-91

Francesco D’Assisi (viale Dalla Chiesa 1): sezioni 10-11-12-13-14

De Nicola-Sasso (corso Vittorio Emanuele 77): sezioni 6-7-8-9-18-19-90

Degni (via Calastro 35): sezioni 15-16-102

Pantaleo (via Cimaglia 96): sezioni 21-22-23-24-25-27

Monsignor Sasso (via Monsignor Sasso): sezioni 17-30-31

Nazario Sauro (via Circumvallazione 184): sezioni 29-32-33-34-37-38

Montessori (via Scappi 4): sezioni 40-41-46

Liceo De Bottis (viale Dalla Chiesa 4): sezioni 5-50-51-52-53-54-68-101

Giampietro (via Nazionale 235): sezioni 55-56-57-58-59-60-104

Orsi (via Lava Troia 14): sezioni 69-70-95

Liceo Nobel (via De Gasperi 80): sezioni 61-62-63-64-65-66-94-105

Conte (via Santa Maria la Bruna 148): sezioni 74-75-76-77-100

Scauda (piazzale Buon Consiglio): sezioni 78-79-80-81-82-83-97-98

Chiazzolelle (via Chiazzolelle 3): sezioni 84-85-86-87

Angioletti (via Giovanni XXIII 3): sezioni 71-72-73-88-89-96-99

Morelli (via Cavallerizzi 14): sezioni 26-35-36-39-42-49-67

Don Milani (via Montedoro 41): sezioni 43-44-45

Campi Flegrei (via Campi Flegrei 4): sezioni 47-48-92-93

La redistribuzione tiene conto delle esigenze logistiche e di sicurezza legate all’affluenza prevista nei due giorni di voto. L’obiettivo è assicurare percorsi ordinati e strutture idonee, evitando sovraccarichi in edifici che necessitano interventi o che non sono al momento disponibili. Gli elettori sono invitati a verificare la propria sezione per raggiungere senza disguidi il seggio corretto.