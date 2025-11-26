Immacolata a Torre del Greco, il dispositivo di traffico: 3 giorni tra strade chiuse e divieti di sosta

In occasione della festa dell’Immacolata e della storica processione dell’8 dicembre, il dirigente del settore di polizia municipale, Gennaro Russo, ha firmato un’ordinanza che introduce importanti modifiche temporanee alla circolazione. I dispositivi saranno attivi da sabato 6 dicembre fino alla sera del lunedì dell’Immacolata, con l’obiettivo di garantire sicurezza e ordine durante l’appuntamento più sentito della città.

Nel dettaglio, dalle ore 7 del 7 dicembre fino alle 24 dell’8 sarà previsto un restringimento della carreggiata e il divieto di sosta con rimozione in diversi tratti strategici: da corso Vittorio Emanuele all’intersezione con via Roma, e in via Veneto dal civico 9 fino a via Circumvallazione–via Marconi.

ZTL nel centro storico e divieti nei giorni della festa

Dal 6 dicembre scatterà anche una zona a traffico limitato compresa tra via Diego Colamarino, piazza Santa Croce, via Salvator Noto, via Roma, vicoletto Ascione e primo vico Cappuccini. Le restrizioni varieranno a seconda dei giorni: sabato 6 il traffico sarà vietato dalle 12 alle 22; domenica 7 dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 22; lunedì 8 per l’intera giornata, dalle 7 alle 22, con rimozione coatta in caso di sosta.

Il giorno della processione – lunedì 8 dicembre, con eventuale recupero il 14 o il 21 – scatterà inoltre un ampio dispositivo di divieti lungo tutto il percorso del carro votivo. Dalle 7 alle 18, e comunque fino al passaggio della processione, sarà vietato sostare e circolare in numerose strade e piazze principali: tra queste corso Avezzana, via Circumvallazione, piazza Martiri d’Africa, via Marconi, corso Vittorio Emanuele, via Comizi, largo Costantinopoli, via Pica, piazzale Ferrovia, via Calastro, il porto, via Napoli e diverse traverse del centro storico.