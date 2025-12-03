Immacolata 2025, tutti gli eventi in diretta su VesuvioLive.it: il programma completo

Tre giorni di dirette streaming per l’Immacolata di Torre del Greco: manca sempre meno all’evento più atteso dai torresi che, come ogni anno, ci impegniamo fortemente a portare sugli smartphone, tablet e PC dei cittadini – e non – sparsi nel mondo.

Live da Torre del Greco: la diretta dell’Immacolata 2025

È un appuntamento ormai fisso proprio come la tradizione che cerchiamo di diffondere: tutto è pronto per l’Immacolata in diretta streaming.

Tre giorni di dirette live da Torre del Greco per far vivere la festa più attesa anche a chi è lontano come se fosse in piazza.

Ogni anno sono centinaia di migliaia le persone che seguono questa produzione che ha ormai alle spalle 15 anni di esperienza.

Tutti a seguire l’Immacolata On Line

Ma non sono soltanto i torresi emigrati nel mondo a seguire l’Immacolata con gli occhi incollati al display e alla TV: sono tantissimi gli anziani, gli ammalati, le persone con difficoltà a camminare e a seguire le lunghe ore di processione.

Ci sono poi i marittimi che seguono dalle navi, numerosissimi. Ma anche tanti altri lavoratori che costituiscono un’ampia fetta della popolazione torrese: dagli impiegati nella ristorazione ai commercianti per i quali l’8 dicembre è un giorno di piena attività.

Tra chi ha radici torresi ed è lontano dalla terra vesuviana ci sono poi i torresi di “seconda generazione”: figli, nipoti, partner, nuove famiglie di chi è andato via ed oggi ha costruito una propria vita lontano da piazza Santa Croce ma con il cuore che l’8 dicembre batte sotto a quel carro, cercando di spiegare un’emozione che “solo chi è torrese può capire”.

Per tutti loro e per molti altri, tre giorni di dirette che concluderanno un percorso avviato da mesi tra interviste, approfondimenti, curiosità, “fattarielli” e ricordi legati ad una tradizione antica ed immortale

Le dirette dell’Immacolata di Torre del Greco, il programma completo

Sabato 6 dicembre saremo live dalle ore 13.00 – Aspetteremo la girata del carro dell’Immacolata, tradizionalmente prevista per le ore 14.

Domenica 7 dicembre: dalle ore 19.00 circa fino a orario da definirsi ma certamente dopo la mezzanotte – Seguiremo alcuni momenti della Celebrazione Eucaristica da piazza Santa Croce, l’emozionante “Buonanotte a Maria”, poi una passeggiata nel centro cittadino con Emanuele Lombardo, i “carricielli” in piazza e la loro sfilata per le vie cittadine e la Scala Santa prevista per le ore 23.

Lunedì 8 dicembre: Dalle ore 8.30 – Trasmetteremo la messa per i portatori del Carro Trionfale dell’Immacolata grazie al servizio offerto dalla Basilica di Santa Croce e poi seguiremo il percorso dell’Immacolata per le vie cittadine, dalle ore 10 (orario previsto di uscita del carro) fino al rientro.

Come seguire le dirette

Trasmetteremo tutti gli eventi indicati sul nostro canale YouTube VesuvioLiveTV: iscrivetevi per essere avvisati con una notifica di tutte le trasmissioni.

Potete seguire gli eventi pur non essendo registrati a YouTube, vi basta cercare il canale durante gli orari di trasmissione. Grazie all’app YouTube godrete della massima qualità del nostro servizio poiché lo streaming sarà visibile anche in TV, purché si tratti di un modello con connessione ad Internet: occorre semplicemente avviare YouTube sulla TV e collegarvi al nostro canale VesuvioLiveTV.

Le dirette saranno visibili anche su tutte le nostre pagine social Facebook.