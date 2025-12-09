Inizia il Natale di Torre del Greco: accensione dell’Albero a Piazza Santa Croce

Torre del Greco accende l’albero di Natale. Appuntamento mercoledì 10 dicembre alle ore 19 a Piazza Santa Croce, la stessa piazza che ieri è stata il palcoscenico principale della tradizionale processione dell’Immacolata che ha visto una enorme partecipazione di cittadini e visitatori per le strade della città, oltre ad aver raggiunto ogni angolo del mondo grazie alla diretta fiume di oltre 10 ore trasmessa da Vesuviolive.it.

La città, ancora avvolta dall’emozione della giornata dedicata all’Immacolata, si prepara ora a vivere un nuovo momento simbolico: l’accensione ufficiale dell’albero che darà il via alle festività natalizie 2025.

Accensione dell’Albero di Natale 2025 a Torre del Greco

L’accensione dell’albero rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, capace di radunare famiglie, giovani e anziani in un clima di festa condivisa. Piazza Santa Croce sarà illuminata da migliaia di luci, con un allestimento rinnovato che accompagnerà l’atmosfera natalizia per tutto il mese di dicembre.

Con l’accensione dell’albero, Torre del Greco inaugura ufficialmente il calendario di eventi che animerà il periodo festivo. Un’occasione per vivere la città, valorizzarne le tradizioni e ritrovare quello spirito di condivisione che caratterizza ormai il Natale torrese.