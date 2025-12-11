Itinerari religiosi natalizi a Torre del Greco: da Katia Ricciarelli a Tony Esposito, tutti gli spettacoli
Dic 11, 2025 - Enza Gallo
Katia Ricciarelli - Foto: pagina Facebook
Da sabato 13 a lunedì 29 dicembre Torre Del Greco ospiterà itinerari religiosi natalizi, momenti a tema natalizio all’interno delle chiese della città.
Il programma completo di “Itinerari religiosi natalizi”
Dal gospel alle percussioni di Tony Esposito, passando per la voce del soprano Katia Ricciarelli, il programma si apre sabato 13 dicembre e prevede:
- Sabato 13 dicembre, nella parrocchia della Madonna delle Grazie: sabato alle 19.30 apertura affidata a “Natale a Napoli, com’era e com’è” con Antonello Rondi e Francesco Malapena.
- Domenica 14 dicembre alle 20.30 nella parrocchia della Madonna delle Grazie: prevista “Al silenzio del mondo: suoni, canti e parole per il tempo del Natale” per la regia di Gigi Di Luca con Antonella Morea.
- Martedì 16 dicembre la parrocchia del Preziosissimo Sangue ospiterà dalle 19.30 “It’s the most wonderful time of the year”, con l’esibizione di The Blue Gospel Singer.
- Mercoledì 17 dicembre alle 20 alla chiesa di Sant’Antonio di Padova la voce di Katia Ricciarelli sarà la protagonista di “Racconti e pastorali di Natale”.
- Giovedì 18 dicembre alle 20 alla parrocchia Santa Maria di Portosalvo, “Allarme nel presepe” di Gianni Rodari, a cura dell’associazione culturale De Bellis.
- Venerdì 19 dicembre sarà la volta di “Notti di Natale” alla parrocchia di Santa Maria La Bruna alle 19.30, con Tony Esposito ed Etnica Ditirambo.
- Sabato 20 dicembre alle ore 19.30 alla parrocchia di Santa Maria del Principio ospiterà “A Maria” con Elisabetta D’Acunzo
- Domenica 21, ore 19.30, la chiesa del Sacro Cuore di Gesù sarà il palcoscenico di “Aspettando il Natale” dell’associazione Amici della lirica.
- Venerdì 26 dicembre alle ore 19.30 la parrocchia Santissima Annunziata ospiterà “Xmas in the world” portato in scena dall’associazione Magma Ensamble.
- Lunedì. 29 dicembre alle ore 19.30 la chiesa Spirito Santo vedrà la performance dell’Ensemble Neapolis con “Ninna Nanna la nascita del re”.
- Lunedì 29 dicembre la parrocchia Madonna del Carmine alle ore 19.30 con “Nascette lu Messia-L’alba del verbo incarnato” dell’associazione culturale Melallucca, con la partecipazione di Giovanni Mauriello.